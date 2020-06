Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile: si ritorna in campo!

Dopo lungo stop riparte il primo campionato italiano e con questo pure si riaccendono i riflettori sulla classifica dei marcatori della Serie A, già da questo sabato 20 giugno, cui avranno luogo i primi recuperi della 25^ giornata. Se è pur vero che il primo campionato tornerà in campo a ranghi completi solo tra pochi giorni, ecco che pure per i recuperi del 25^ sono attesi match e bomber importanti, che avranno già da oggi la possibilità di riscattarsi nella classifica dei marcatori della Serie A. Anche se a dir il vero, appare ben complicato che qualcuno oggi possa in qualche modo infastidire il capocannoniere del primo campionato italiano, ovvero Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, prima dello stop di oltre tre mesi per l’esplodere dell’emergenza sanitaria infatti svettava con ben 27 gol messi a tabella, e soprattuto in vantaggio di ben 6 lunghezze rispetto al primo avversario.

IMMOBILE CAPOCANNONIERE INDISCUSSO

Dunque non sarà con i recuperi della 25^ giornata di campionato che assisteremo a un cambio al vertice della classifica dei marcatori della Serie A, che vede sicuro e indirizzato verso la Scarpa d’oro il beniamino della Lazio. Dopo tutto il vantaggio alle spalle di Immobile è tanto come abbiamo visto: secondo e con ancora sei reti a recuperare troviamo il capocannoniere della Juventus Cristiano Ronaldo. Solo terzo il protagonista atteso dei recuperi della 25^ giornata Romelu Lukaku, che per l’Inter ha messo da parte 17 reti finora. Aggiungiamo che alle spalle del bomber belga i distacchi nella graduatoria dei gol sono meno importanti: chiudono infatti nella top five Joao Pedro del Cagliari e Ilicic dell’Atalanta, che però nella prima parte della stagione di Serie A hanno fissato a tabella rispettivamente 16 e 15 marcature vincenti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Immobile (Lazio)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Lukaku (Inter)

16 gol: Joao Pedro (Cagliari)

15 gol: Ilicic (Atalanta)

13 gol: Muriel (Atalanta), Caputo (Sassuolo)

12 gol: Dzeko (Roma)

11 gol: Zapata (Atalanta), Martinez (Inter), Petagna (Spal)



