Lukaku lascia il Chelsea?/ Calciomercato: il belga non è convocato per il Liverpool!

La sessione di calciomercato invernale comincerà ufficialmente soltanto domani, lunedì 3 gennaio, ma intanto i rumors e le indiscrezioni non mancano di certo, come ad esempio la notizia del possibile addio di Romelu Lukaku al Chelsea. Nei giorni scorsi il centravanti belga, ritornato ai Blues tra le polemiche dopo il brusco addio all’Inter, ha rilasciato un’intervista in cui parlava del suo amore per i nerazzurri e di come non avrebbe mai vestito in futuro le maglie di Milan o Juventus ma questo episodio non è piaciuto al tecnico Tuchel, con il quale non è mai sbocciato l’amore.

L’allenatore del Chelsea al riguardo ha spiegato: “L’intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, causa delle voci di cui non avevamo bisogno. Gestire questo casino sarebbe stato più facile se venissimo da una serie di vittorie, bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c’è dietro. Quando sei un calciatore così importante sai benissimo che valore hanno le tue parole… Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi. Ne parleremo a quattr’occhi.”

CALCIOMERCATO NEWS: LUKAKU NON CONVOCATO PER IL LIVERPOOL

L’addio di Lukaku al Chelsea potrebbe dunque diventare una possibilità concreta nel corso dei prossimi giorni. Sebbene lo stesso calciatore abbia spiegato di volere risposare soltanto la causa dell’Inter in Italia, anche la Juventus rimane molto attenta all’evolversi della situazione avendo appunto bisogno di aggiudicarsi un nuovo attaccante nel caso in cui Alvaro Morata dovesse davvero decidere di trasferirsi al Barcellona.

