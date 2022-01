CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Alvaro Morata verso Barcellona, ecco le possibili alternative

Il calciomercato invernale sta per cominciare ufficialmente nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, e la Juventus sta lavorando per sistemare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione. I dirigenti della Vecchia Signora ragionano però non solo su movimenti in entrata ma anche riguardo qualche operazione in uscita dato nello specifico l’interesse di Alvaro Morata a lasciare Torino per sposare la causa del Barcellona. I blaugrana avrebbero contattato l’attaccante tramite il tecnico Xavi, il quale però non ha voluto sbilanciarsi dichiarando: “Morata e Haaland sono delle ipotesi, parliamo dei giocatori che abbiamo“. Stando alle indiscrezioni più recenti, lo stesso ex Real Madrid vorrebbe salutare l’Italia per rientrare in patria.

La Juventus ha comunque intenzione di trovare un altro attaccante da aggiungere al proprio organico visti i risultati ottenuti fino a questo momento nel corso della stagione ed i rumors in questo senso non mancano, a cominciare dal possibile arrivo di Mauro Icardi, di cui si era parlato pure nel recente passato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: MORATA E LE MOSSE IN ATTACCO

Il calciomercato della Juventus potrebbe quindi decollare in queste settimane specie se dovesse concretizzarsi la possibilità di vedere in bianconero Mauro Icardi, ora tesserato dal Paris Saint-Germain. In Francia l’ex capitano dell’Inter non ha sin qui mai trovato grande continuità ed il suo amore per l’Italia, complice anche la famiglia, sarebbe utile per dare a mister Allegri un nuovo elemento su cui contare in zona offensiva.

