LUKAKU SBARCA AL CHELSEA/ Video, il club londinese annuncia l’arrivo del centravanti

Ora c’è stato anche l’annuncio ufficiale, dubbi non ce ne sono più: Romelu Lukaku giocherà col Chelsea nella prossima stagione e il club londinese ha dato il benvenuto al centravanti belga, con un video come è ormai tradizione per tutte le società di calcio sui social. Il Chelsea ha creato anche un hashtag ad hoc, #LukWhosBack, per celebrare il ritorno in Blues di Lukaku, giocando sul cognome dell’attaccante belga e ricordando come egli abbia già vestito la maglia del Chelsea in passato, seppur per brevissimo tempo.

DZEKO ALL'INTER/ Ultime notizie, c'è la firma: ufficialità nelle prossime ore

La scelta di girare il possente attaccante all’Everton aveva lasciato uno strascico polemico non indifferente per il club del magnate russo Roman Abrahmovic, che ora ha cancellato il “peccato” riaccogliendo il belga a Stamford Bridge. L’ormai ex Inter ha firmato un contratto che lo legherà al club inglese fino al 2026, mentre dell’indennizzo ricevuto dal club meneghino si è a lungo parlato. Si tratta di un trasferimento record, 115 milioni di euro entreranno nelle casse del club nerazzurro, che al netto di quanto reinvestirà sul mercato, ha sicuramente ottenuto con la cessione del belga e quella di Hakimi i 70 milioni di attivo richiesti dalla proprietà.

Mario Sconcerti: "Messi via da Barça? Era ora!"/ "I calciatori non hanno sentimenti"

LUKAKU, LE PRIME PAROLE DA GIOCATORE DEL CHELSEA

Contestualmente al video di benvenuto, che ha mostrato anche diverse immagini di Lukaku ai tempi della prima esperienza al Chelsea, quando era visibilmente più giovane, i canali del Chelsea hanno pubblicato quelle che sono ufficialmente le prime parole dell’attaccante nella sua nuova esperienza con i Blues. “Felice e fortunato di essere in questo meraviglioso club, che si adatta perfettamente alle mie ambizioni. Spero di avere molto successo insieme“. Lukaku ha sottolineato anche le ambizioni del club londinese che, pur fresco di conquista della Supercoppa Europea e campione in carica della Champions League, non ha intenzione di fermare la sua crescita e proprio l’acquisto di Romelu sembra confermare queste ambizioni.

Calciomercato Lazio/ Conteso al Milan, Ilicic resterà all'Atalanta

Ha proseguito Lukaku nella sua prima dichiarazione da calciatore del Chelsea. “È stato un lungo viaggio per me: sono venuto qui da ragazzino che aveva molto da imparare, ora torno con tanta esperienza e più maturo. Ho tifato il Chelsea da bambino e ora tornare e cercare di aiutarli a vincere più titoli è una sensazione incredibile. Il modo in cui sta andando il club si adatta perfettamente alle mie ambizioni a 28 anni e dopo aver appena vinto la Serie A. Penso che questa opportunità arrivi al momento giusto e spero di poter avere molto successo insieme.” Lo Scudetto è stata una tappa della quale Lukaku si è sempre detto particolarmente orgoglioso, ma il bomber belga non ha avuto dubbi nell’iniziare la sua nuova avventura Oltremanica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA