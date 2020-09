Lukaku vs Fifa 21 “cos’è questa mer*a?”/ Il belga “Solo 85 di valore? Sbagliano”

I videogiochi non sono soltanto dei passatempi per svagarsi. Andate a dirlo al bomber della nazionale belga di proprietà dell’Inter, Romelo Lukaku, che ha esternato tutto il proprio disappunto sui social nei confronti del capitolo 21 di Fifa, la simulazione calcistica più venduta di tutti i tempi, prossima a fare il suo esordio. Tutta colpa dei valori resi pubblici negli scorsi giorni in merito ai calciatori più forti del videogioco, e fra questi vi è appunto anche l’ex centravanti del Manchester United, reduce da una stagione senza dubbio importante. Nonostante i gol messi a segno con la casacca del biscione e con quella dei Diavoli Rossi, gli uomini della EA Sports, la casa di produzione di Fifa, ha deciso di assegnare un overall, una valutazione complessiva di “soli” 85, un valore che non è andato giù allo stesso Lukaku. E così che attraverso Twitter il ragazzo ha scritto: Siamo onesti, Fifa sbaglia le valutazioni in modo che noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e, così facendo, gli facciamo pubblicità. So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer..”

INTER, LUKAKU VS FIFA 21: GIA’ L’ANNO SCORSO…

Fifa ha assegnato il valore di 85 anche a Marquinhos (PSG), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Thiago Alcântara (Bayern Monaco), Kai Havertz (Chelsea) e Luis Alberto (Lazio), giocatori di tutto rispetto tenendo conto che ci sono due freschi campioni d’Europa, per una posizione assoluta in classifica pari al 66esimo posto. Ma Lukaku proprio non ne vuole sapere di accettare il “verdetto”, ed ha storto il naso in particolare nei confronti del valore assegnatogli alla velocità, 81: “81 in velocità? Hanno visto il mio gol contro lo Shakhtar Donetsk? Cos’è questa mer*a?”, ha aggiunto su Instagram con tanto di immagine del gol contro la compagine ucraina in Europa League. Lukaku non è nuovo a questi sfoghi, e già l’anno scorso, per Fifa 20, aveva sbottato sempre per il valore della velocità, che nella scorsa edizione era di 75 su 100: “Velocità 75 su 100? Tocco i 36 km/h, ve ne siete dimenticati? – aveva scritto sempre sui social, aggiungendo – PES mi raccomando, non deludermi!”.



