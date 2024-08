Lukasz Zarazowski è stato l’amatissimo Padre Natura nell’edizione di Ciao Darwin 9. Tutti si sono innamorati di lui per via del suo carisma e la sua bellezza, ma chi è davvero? E con chi è sposato? Nato nel 1993, Lukasz Zarazowski è originario della Polonia. Ha compiuto 31 anni il 5 gennaio ed è molto alto: 1.88m! Per quanto riguarda invece la sua vita privata, in tanti si chiedono se Lukasz Zarazowski è sposato o fidanzato, ma sbirciando sul suo profilo Instagram si scopre che ha una bellissima moglie, Marsela Czubat, con la quale ha avuto una figlia ed è in attesa della secondogenita.

Ama viaggiare, e dopo essere arrivato in Italia per Ciao Darwin si è messo a studiare la nostra lingua per comunicare al meglio. Anche se giovanissimo ha una lunga carriera alle spalle come modello: nel 2017 ha partecipato al concorso per Mister Polonia, ma purtroppo non ha vinto. Così ha iniziato anche a viaggiare in giro per il mondo, dove è diventato a tutti gli effetti un modello internazionale. Prima di entrare nel campo del fashion ha però svolto tantissimi lavori, tra cui quello di barista e operaio.

Lukasz Zarazowski, il dolce video dell’annuncio della seconda gravidanza

Lukasz Zarazowski sta anche studiando per diventare personal trainer, come si può vedere dal suo profilo Instagram. La moglie, anche lei polacca, è una modella e influencer. Dai social si possono vedere i numerosissimi scatti in giro per il mondo con il marito e con la figlia. Tra gli hobby di Marsela, oltre alla passione per il mondo del beauty, spunta anche la pratica dello yoga e lo sport, che condivide con le sue amiche. Non solo, solo poche settimane fa, la moglie di Lukasz Zarazowski ha pubblicato un video in cui si mostra con il pancione, annunciando a tutti di essere fortunata di avere un altro bimbo in arrivo.

Il 12 gennaio 2024 Lukasz è approdato sul famoso palco di Ciao Darwin, programma storicamente condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Qui, ha interpretato il famoso ruolo di Padre Natura durante la sesta edizione e il suo nome ha iniziato a circolare immediatamente. Il modello, infatti, si è presentato durante la consueta sfilata vestito con dei boxer a mo’ di Tarzan, lasciando spazio al suo fisico statuario. Fino a quel momento, era stato l’unico a vestire i panni di Padre Natura durante la nona edizione del noto programma.