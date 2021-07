Luke Luca Pioppo, tentatore di Claudia Temptation Island 2021/ Sguardi di intesa…

Luke è tra i tentatori di Temptation Island 2021, il reality dei sentimenti di successo condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Sin dal suo ingresso nel villaggio, Luca Pioppo (questo il suo vero nome) si è fatto notare dalle fidanzate di questa nona edizione del programma. In particolare a destare una grande curiosità verso di lui è stata proprio Claudia, la fidanzata di Ste, che ha deciso di partecipare al programma perchè insicura sui sentimenti che la legano al fidanzato.

Durante la prima puntata, infatti, la ragazza ha raccontato che dovevano sposarsi lo scorso agosto ma che a causa della pandemia hanno rinviato le nozze, ma ad oggi non è più convinta di voler sposare il fidanzato Ste. All’interno del villaggio di Temptation, la ragazza durante la prima puntata si è avvicinata proprio al 31 enne bolognese che lavora come responsabile commerciale e durante l’estate si trasferisce al mare. Grande appassionato di foot volley, Luke non è passato inosservato conquistando la fidanzata Claudia. Cosa succederà tra i due?

Chi è Luca Pioppo, alias Luke di Temptation Island 2021

Ma chi è davvero Luke, all’anagrafe Luca Pioppo, tentatore di Temptation Island 2021? Classe 1989, Luca è nato il 13 luglio a Bologna sotto il segno del Cancro. Su di lui si conoscono davvero poche informazioni: non ha precedenti televisivi ed è un ragazzo molto discreto e riservato. In questi giorni però in tanti stanno cercando info e curiosità sul suo conto dopo averlo visto nella nona edizione di Temptation Island dove si è fatto notare per la sua bellezze e fisicità. Grande appassionato di pallone, Luca ha conseguito il diploma di maturità presso l’istituto Salesani di Bologna e successivamente ha deciso di frequentare l‘Accademia delle Belle Arti a Bologna dove ha conseguito la laurea. Dal punto di vista professionale, Luke ha giocato in diverse squadre di calcio senza però sfondare nel mondo del pallone. Ora con Temptation Island 2021 ha deciso di iniziare una carriera nel mondo della tv.

