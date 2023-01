Lukic al Fulham/ Calciomercato, addio al Torino: nuovo litigio tra Vignati e Juric

Calciomercato news, si sta concretizzando il passaggio di Lukic al Fulham

In quest’ultima parte sessione di calciomercato invernale si stanno concretizzando diverse operazioni come quella riguardante il passaggio di Saša Lukić al Fulham. Sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno del 2024, e dunque al termine della prossima stagione, Lukic era stato scelto per indossare la fascia di capitano ad inizio anno ma lui stesso aveva poi espresso la volontà di lasciare i granata perdendo quindi la possibilità di guidare la squadra.

Diretta/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 1-1): Raimondo all'ultimo respiro

Sistemato il rapporto con il resto dei compagni, Lukic è stato reintegrato collezionando 19 presenze quest’anno tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da 3 reti ed un assist vincente. Il serbo è uno dei preferiti del tecnico Ivan Juric che si era recentemente opposto alla sua cessione esaltandone le qualità e, secondo le indiscrezioni più recenti, per il quale avrebbe avuto anche una nuova discussione con il direttore tecnico Davide Vagnati.

Diretta/ Empoli Torino (risultato finale 2-2): Ricci-Sanabria, che rimonta!

Calciomercato news, Saša Lukić al Fulham anche se Juric è contrario

Già la scorsa estate Vagnati e Juric erano stati protagonisti di un’accesa lite nel parcheggio dell’hotel dove soggiornava il Torino durante il ritiro e adesso il trasferimento di Lukic al Fulham ha portato ad un nuovo confronto tra i due. I piemontesi incasseranno 10 milioni di euro più tre di bonus dalla società inglese per il cartellino del serbo che dovrebbe firmare un contratto valido fino al 2027 percependo 2,2 milioni di stipendio.

Complessivamente con i granata, con cui gioca dal 2016, Lukic ha raccolto 168 presenze segnando 14 reti e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. Nella stagione 2017/2018 era stato ceduto in prestito agli spagnoli del Levante e quest’anno ha preso parte al Mondiale disputato in Qatar con la sua Nazionale.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Ilic in arrivo con Lukic in uscita ma Juric non ci sta

© RIPRODUZIONE RISERVATA