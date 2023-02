L’ultima caccia/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

L’ultima caccia, film di Rete 4 diretto da Richard Brooks

L’ultima caccia va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di martedì 21 febbraio alle ore 16:40. La pellicola è stata realizzata nel 1956 dalla Metro Goldwyn Mayer con la regia di Richard Brooks mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati firmati da Milton Lott. Il montaggio è stato curato da Ben Lewis, il ruolo di direttore della fotografia Russell Harlan mentre le musiche della colonna sonora sono di Daniele Amfitheatrof. Cast figurano tra gli arti Robert Taylor, Lloyd Nolan, Stewart Granger, Russ Tamblyn, Debra Paget, Fred Graham e Constance Ford.

La tortura della freccia/ Su Rete 4 il film con Rod Steiger

La principale protagonista femminile di questo film è l’attrice americana Debra Paget il cui vero nome è Debralee Griffin ed è nata a Denver nell’agosto del 1933. Da sempre appassionata di recitazione ha iniziato a lavorare a certi livelli nel 1948 esordendo nella pellicola L’urlo della città per la regia di Robert Siodmak. Tra le altre pellicole da rimarcare figurano L’amante indiana, L’uccello del Paradiso, La regina dei pirati, Il principe coraggioso, I gladiatori, La principessa del Nilo, I sette ribelli, I dieci comandamenti, Il sepolcro indiano, I masnadieri, I racconti del terrore e La città dei mostri.

Matrix/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves

L’ultima caccia, la trama del film

In L’ultima caccia ci troviamo nel vecchio e selvaggio West e in particolare nello stato del Dakota nell’anno 1883. In questa zona in cui ci sono terre aride e difficili da coltivare, la principale forma di sussistenza è rappresentata dalla caccia spietata ai bisonti. Sono delle vere e proprie mattanze durante le quali peraltro vengono messi a rischio le vite degli indiani che si trovano nei confini delle riserve. Infatti, gli indiani non avendo la libertà di potersi muovere su tutto il territorio americano devono sopravvivere soprattutto grazie ai bisonti che però in ragione di questa caccia sconsiderata iniziano a mancare. Tra i più sanguinari e spietati cacciatori c’è un uomo di nome Charlie il quale, peraltro, assume un certo Tony che invece è una personaggio di tutt’altra tempra perché stanco di quella carneficina e soprattutto intenzionato a smettere di cacciare una volta per tutte.

Red/ Su Italia 1 il film d'animazione della Summit Entertainment

Tra di loro i rapporti non sono semplicissimi e le tensioni sono praticamente all’ordine del giorno. Un giorno Charlie cattura una indiana che inizia a trattare come una vera e propria schiava. Il problema nasce nel momento in cui Tony conoscendola se ne innamora perdutamente e così decide di salvarla portandola con sé in una fuga verso la libertà. Charlie non appena scopre quello che ha fatto il suo ex dipendente va su tutte le furie e non ha nessuna intenzione di lasciar cadere la questione per cui insieme ai suoi uomini incomincia ad inseguire la coppia. Quando finalmente Charlie chiude ogni via di fuga per la giovane coppia e arriva il momento del duello finale che rappresenta anche un po’ la resa dei conti per tutte le questioni nate per altre situazioni legate alla caccia del bisonte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA