Lulù Selassié a La Pupa e il Secchione Show?/ L’ex gieffina ritrova Soleil Sorge

Nelle passate ore si è registrata la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, la trasmissione in onda nella seconda serata del martedì su Italia 1 e condotta da Barbara d’Urso. Secondo quanto trapelato sui social, durante la registrazione era presente anche Lulù Selassié! La giovane principessa etiope, ex gieffina e sorella della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, a quanto pare sarà tra gli ospiti del prossimo appuntamento, anche se al momento non sarebbero trapelati altri dettagli in merito alla sua presenza in studio.

Ciò che è certo è che Lulù era presente in trasmissione dove ha potuto rivedere la sua ex inquilina del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, nei panni di terza giurata de La Pupa e il Secchione. Sui social, intanto, qualcuno ha notato un riavvicinamento tra le due ex gieffine con uno scambio di “segui” su Instagram che avrebbe confermato la tregua, complice forse anche la loro presenza nel medesimo programma Mediaset.

Lulù Selassié a La Pupa e il Secchione Show: solo un’ospitata?

Lulù Selassié, dunque, dopo il GF Vip inizia a compiere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte, a quanto pare nei panni di ospite, ad una trasmissione tv. Dopo aver partecipato a Verissimo, dove ha rilasciato un’intensa intervista anche in compagnia prima del fidanzato Manuel Bortuzzo e poi delle sorelle Jessica e Clarissa, adesso si prepara a prendere il volo da sola. E sui social c’è già chi la vorrebbe tra le pupe de La Pupa e il Secchione Show. Cosa penserà di lei la padrona di casa Barbara d’Urso.

In tanti follower della “fatina” sono già in trepida attesa in occasione della puntata di martedì nel corso della quale scopriremo se la presenza della Selassié è legata in qualche modo al programma o se si è trattata solo di una semplice ospitata post GF Vip. La giovane intanto si gode la sua nuova vita accanto al fidanzato Manuel con il quale ha subito iniziato a convivere dopo l’uscita dalla spiatissima Casa di Cinecittà, ma senza mai staccarsi definitivamente dalle sue due inseparabili sorelle!

Mai stata simpatica ma Lulu come pupa sarebbe perfetta👌🏼#LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/hvTwTIkBsV — •~Anchemeno~• (@mz1090684831) March 20, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐞𝐳𝐢𝐚 𝐡𝐚𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞 (@luluselassiefanpage)













