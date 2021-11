Lulù Selassié/ Abbraccio a Manuel dopo aereo dei fan, lui la allontana: “Ma basta!”

Lulù Selassié, la seconda delle principesse etiopi concorrenti del Grande Fratello Vip, poco prima della nuova puntata di stasera ha ricevuto il suo secondo aereo. Proprio mentre i suoi inquilini si trovavano in giardino, un nuovo messaggio aereo è stato recapitato in volo a Lucrezia, prontamente richiamata all’esterno per gioire dell’importante pensiero. “Lulù, our fairy, keep shining”, ovvero “La nostra fatina, continua a splendere”, firmato fans: questo il messaggio fatto giungere alla giovane Selassié che continua ad essere particolarmente sostenuta all’esterno del reality. La Vippona non ha potuto non esultare, seppur in modo pacato, ringraziando imbarazzata e abbracciando Manila: “Tutto per te amore mio!”, ha esclamato la Nazzaro con fare materno.

Miriana Trevisan, con l’intento di tirarla su di morale e coinvolgerla ulteriormente, ha avanzato una particolare richiesta: “Se il Grande Fratello è d’accordo, una sera ci vesti e trucchi tutte da fatine!”. Dopo aver ricevuto il messaggio in volo, Lulù è tornata dal suo Manuel Bortuzzo, regalandogli uno dei suoi calorosi abbracci: “Sono anche io un fatino!”, ha scherzato lui mentre la giovane lo baciava teneramente sulla guancia stringendolo a sé e reclamando la sua attenzione.

Lulù Selassié e la costante richiesta di attenzioni a Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié, nonostante le prese di posizione di Manuel Bortuzzo, continua a non saper fare a meno di lui. Le sue esternazioni, tuttavia, continuano a non essere particolarmente apprezzate dall’ex nuotatore che cerca spesso di divincolarsi dai baci e dagli abbracci della principessa etiope. E’ accaduto ancora una volta oggi, dopo aver esultato per l’aereo ricevuto da parte dell’esercito di fan.

Mentre Lulù abbracciava in maniera sempre più intensa Manuel, quest’ultimo continuava a conversare con gli altri inquilini, dall’amico Aldo passando per Giucas Casella, ignorando in parte le attenzioni della Selassié. Proprio alla luce del suo atteggiamento però, la giovane gli ha fatto notare la mancanza di attenzioni lamentandosi all’orecchio: “Basta amore!” ed incalzandolo a smetterla di parlare con Giucas. Quando però glielo ha ribadito ad alta voce, Manuel ha reagito in malo modo allontanandola e commentando: “Ma infatti basta! E alzati pure”. La “fatina” del GF Vip a quel punto è andata via, non prima di un ultimo bacio, mentre Bortuzzo ha continuato a scherzare sul nomignolo dato alla Vippona insieme ad Aldo.

