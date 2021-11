GP VIP, Lulù Selassiè a Manuel Bortuzzo: “Vedo che mi guardi le t*tte!”/ E lui allunga le mani…

Scene bollenti giungono dalla Casa del Grande Fratello Vip, dove Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono stati protagonisti di un dialogo decisamente “ardito”, accompagnato da una gestualità che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione. I due concorrenti del reality show di Canale 5 si trovavano infatti sul divano in atteggiamenti di innegabile complicità, quando a un certo punto la ragazza, guardando negli occhi il nuotatore azzurro, non ha potuto fare a meno di dirgli, compiaciuta, di avere notato il suo sguardo malizioso.

In particolare, Lulù ha asserito: “Guarda che lo vedo che mi guardi le tette, eh!”. Per poi aggiungere subito dopo: “I capezzoli…”. Manuel, a quel punto, pur rimanendo impassibile in viso e continuando a fissare la giovane, ha allungato le mani per un istante sui suoi seni, quasi a voler confermare con i “fatti” che la percezione avuta da una delle tre princess che popolano la Casa del GF Vip era effettivamente corretta.

LULÙ SELASSIÈ E MANUEL BORTUZZO: CAREZZE HOT PRIMA DELLA DIRETTA DALLA CASA DEL GF VIP

Nel prosieguo della conversazione, il cui audio risulta essere purtroppo indecifrabile a causa dei decibel provenienti dalle casse che diffondono la musica in tutta la struttura che ospita i partecipanti del Grande Fratello Vip, si vedono Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè avvinghiati sul divano, mentre si scambiano tenerezze e coccole. A un certo punto, poi, la mano del ragazzo sembra allungarsi verso il fondoschiena di Lulù, che continua a sorridere e a parlare con lui.

Insomma, i due paiono essere sempre più complici e, anche se Manuel ha finora dichiarato a più riprese di non volersi sbilanciare sulla loro possibile storia d’amore, esternando la volontà di rimanere amici e dicendo chiaramente a Lulù di non farsi illusioni sulla loro possibile liaison, è innegabile che nelle ultime settimane il riavvicinamento tra i due sia stato sempre più intenso. Chissà se nella puntata di stasera ci sarà spazio anche per questo argomento…

