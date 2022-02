Lulù Selassié attacca Miriana Trevisan/ “Parli a raffica, non fai parlare le persone”

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è sempre più all’ordine del giorno, soprattutto per i concorrenti chiusi nella casa più spiata d’Italia da cinque mesi. Ed è proprio questo che è accaduto a Miriana Trevisan e Lulù Selassié qualche ora fa quando le due concorrenti hanno perso la pazienza in piscina per via di motivi futili, come il posto sul tappetino.

Lulù Selassié era in piscina ad allenarsi con Delia Duran, Miriana Trevisan e Gianluca Costantino e dopo essersi allontanata per qualche minuto dal suo tappetino al rientro ha trovato la showgirl al suo posto e non ci ha visto più dalla rabbia sbottando con lei: “Rimango male perché sapete che sono triste, ho tanti caz*i per la testa”.

Lulù Selassié litiga in piscina con Miriana Trevisan

Vedendo la reazione di Lulù Selassié, Miriana Trevisan ha subito cambiato il suo posto, anche se non ha rinunciato a rispondere alle provocazioni della principessa controbattendo alla sua affermazione: “Siamo tristi tutti, anche io che non vedo mio figlio da cinque mesi”.

La situazione tra le due concorrenti è subito esplosa e Lulù Selassié ha attaccato la compagna accusandola di non saper ascoltare: “Io e te non abbiamo mai discusso, tu non fai parlare le persone, inizia a parlare a raffica e non fai parlare le persone. Bisogna ascoltare nella vita anche”. Per calmare la situazione tra le due è dovuto intervenire Gianluca Costantino che, cercando di riportare l’attenzione sull’allenamento ha detto: “Adesso vi faccio faticare talmente tanto che non avrete più la forza di litigare”.

