Lulù Selassié compie gli anni/ Il party privato é con i vip: gli invitati e gli assenti

Lulù Selassié festeggia il compleanno in un party privato: tra i presenti, anche le sorelle Jessica e Clarissa

É tra i i personaggi TV più amati, insieme alle sorelle co-protagoniste Clarissa e Jessica nel cast del Grande Fratello vip 5, Lulù Selassié, che ora torna al centro del gossip per la festa del suo compleanno. La mora principessa etiope compie gli anni, spegnendo per l’esattezza 25 candeline e l’occasione per lei di celebrare la ricorrenza festiva é un party privato di reunion per pochi intimi, in uno dei più rinomati siti en plein air di eventi, perlopiù matrimoniali, Casale Saraceni.

Manuel Bortuzzo convocato per i Mondiali di Manchester/ "Mi riempie di gioia…"

Nel mezzo della bellezza suggestiva delle vibes festose della location, Lulù Selassié si é concessa alle foto social di rito per la ricorrenza del compleanno, lasciando trapelare così, tra gli invitati al party, i presenti e i grandi assenti. Tra le Instagram stories la princess Selassié si lascia immortalare con le sorelle con le quali formava un concorrente unico al Grande Fratello vip 5, Jessica e Clarissa Selassié, mentre le tre sfoggiano degli abiti da fate. Ma le sorelle non sono le sole presenze vip a prendere parte al party privato di Lulù Selassié. Oltre al grande assente tra le storie rivelatrici della princess festeggiata, l’ex e presunto ritrovato fidanzato top secret Manuel Bortuzzo, spunta tra le presenze quella di Gabriele Parpiglia, che per l’evento posa insieme alla fatina 25enne nell’iconico “Photo bus” della location. Il tutto accade sulla scia del gossip del momento che vedrebbe Lulú Selassié protagonista di un ritorno di fiamma in gran segreto con Manuel Bortuzzo, il nuotatore disabile che l’ha fatta capitolare nella Casa del Grande Fratello vip 5 e il quale poi, poco dopo la fine del reality show, annunciava tramite un comunicato stampa la rottura con la princess.

Manuel Bortuzzo: "Lulù Selassié? Non l'ho più sentita dopo la rottura"/ "Oggi sono felicemente single"

Tuttavia, proprio in occasione del party di compleanno i due presunti ritrovati ex potrebbero aver risposto al gossip sul sospetto ritorno di fiamma, con una palese smentita.

Al party, spunta una vecchia conoscenza di Manuel Bortuzzo…

Se Manuel Bortuzzo sembrerebbe smentire il pettegolezzo, risultando assente alla festa tenuta per Lulù, dall’altra la princess si lascia andare ai festeggiamenti con un amico conosciuto grazie a Bortuzzo, Davide Ismaele, che proprio a causa della etiope non sarebbe più in buono rapporti con il nuotatore. Manuel e Davide sembrerebbero aver destato segnali di rottura tra loro smettendo di seguirsi via social, con Bortuzzo che non avrebbe ben visto l’amicizia tra la principessa e Ismaele.

Manuel Bortuzzo: "Non avrei immaginato carriera in tv"/ "Mauro Coruzzi mio mentore"

Tra gli altri invitati al party di compleanno, inoltre, si sono palesati presenti il politico Razzi e un ex gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il GFvip 7. Si tratta di George Ciupilan, il quale si é lasciato immortalare in uno scatto con Jessica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA