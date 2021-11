Lulù Selassiè: “Con gli immuni, noi ce prendiamo nel cu*o”/ Sfogo contro Signorini

Lulù Selassiè, dopo la puntata con Alfonso Signorini che l’ha portata al televoto insieme alla sorella Clarissa, Soleil Sorge, Carmen Russo e Manila Nazzaro, è un fiume in piena. La Principessa non tollera più la presenza degli immuni e l’impossibilità di nominare le persone che vorrebbe. Già nelle scorse settimane, quando con le sorelle Clarissa e Jessica formava un unico concorrente, Lulù si era lamentata della presenza degli immuni dopo quasi tre mesi di convivenza. Le Princess, infatti, avevano chiesto la possibilità di poter votare tutti trovando l’appoggio anche del pubblico. Possibilità che non è ancora arrivata perchè anche durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Lulù si è ritrovata costretta a nominare una persona a cui è legata non potendo nominare altri.

Con gli uomini esclusi dal televoto, Carmen Russo già condannata al televoto da Miriana Trevisan, favorita dal pubblico e immune così come Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani, Lulù si è ritrovata a scegliere tra le sorelle Jessica e Clarissa, e Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro a cui è molto legata. Lulù ha così scelto Manila precisando di non aver alcun motivo per nominarla. Di fronte al rimprovero di Signorini, in diretta, ha chiesto di mettere fine alla catena degli immuni puntualizzando lo stesso concetto anche in piena notte.

Lulù Selassiè, sfogo al Grande Fratello Vip 2021: “Basta con gli immuni”

“Non siamo qua per scannarci Alfonso, se voi continuate a fare queste immunità noi non riusciamo a nominare chi, in realtà, vorremmo nominare. Nella mia lista magari quei nomi non ci stanno. Noi non siamo venuti qua per fare un match di boxe“, ha detto Lulù in diretta durante il momento delle nomination guadagnandosi gli applausi del popolo del web, altrettanto stanco degli immuni.

Dopo la puntata, nella stanza arancione, ha ribadito lo stesso concetto alla presenza di Clarissa, Jessica e Sophie Codegoni. Lulù fa notare come, nelle settimane precedenti, lo stesso Signorini aveva annunciato la possibilità di cancellare gli immuni. “Si vede come non ci saranno più gli immuni. Poi sono sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel cu*o senza sputo come diceva mia nonna”, ha sbottato Lulù. Cliccate qui per vedere il video.

