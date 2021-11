Grande Fratello Vip, pagelle 22a puntata/ Lulù sbrocca con Signorini, Alex vs Delia che delusione

Si è conclusa la diretta della 22a puntata del Grande Fratello Vip 2021 senza nessuna eliminazione con in nomination: Carmen Russo, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Lulù Selassié. Questa puntata ha avuto uno dei tanti momenti più attesi in tutta questa edizione: il confronto tra Delia Duran e Alex Belli. Un confronto un po’ sottotono rispetto alle aspettative in cui la donna ha subito ceduto alle parole del marito facendo anche pace con Soleil Sorge (Voto 7). Soleil Sorge, dal canto suo, ha subito accolto di buon grado il buonumore della donna lasciandosi andare a momenti scherzosi condividendo con lei i suoi snack (Voto 6).

Sophie Codegoni si palpa il seno come Carmen Russo/ "Ecco come fa" imbarazzo e risate

Una puntata ricca di emozioni anche per Francesca Cipriani che, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio ha avuto modo di incontrare sua mamma all’interno della nave dell’amore (Voto 7). Uno dei concorrenti che ha preferito non esprimere la sua opinione in merito alle nuove entrate all’interno della casa è Davide Silvestri, che interrogato da Alfonso Signorini ha detto di voler aspettare prima di dare un giudizio (Voto 6).

Grande Fratello Vip 2021/ Diretta, nomination: Manila, Soleil, Lulù e… (22a puntata)

Le sorelle non decollano nemmeno da singole al Grande Fratello Vip, per Gianmaria e Manuel un turno di riposo…

Le tre sorelle Selassié, divise in tre concorrenti differenti, non hanno spiccato all’interno della puntata del Grande Fratello Vip 2021, tranne durante la nomination quando il loro comportamento ha insospettito Alfonso Signorini e le altre concorrenti per via della loro nomination uguale. Lulù fin dal primo momento da concorrente singola al Grande Fratekki Vip non si è messa in risalto per l’iniziativa, soprattutto in nomination e questa sera ha scatenato l’ira di Alfonso Signorini nei suoi confronti (Voto 6). Clarissa (Voto 6) Jessica (Voto 6). Una puntata sottotono per Gianmaria Antinolfi, che questa sera ha preferito ascoltare piuttosto che commentare (Voto 7).

Katia Ricciarelli Vs le Selassiè "Congiura alle nomination"/ "Brutto gioco!"

Un altro concorrente che ha preferito ascoltare più che parlare è stato Manuel Bortuzzo che in confessionale ha confessato ad Alfonso Signorini di essere sempre “disgraziato”. Carmen Russo, invece, dopo essersi salvata dalla nomination di questa sera è stata rimandata al televoto da Miriana Trevisan, per lei questa sera è andata avanti la polemica con Manila Nazzaro con nulla di risolto per entrambe le concorrenti, ognuna ferma sulle sue idee (Voto 7).

Aldo Montano riceve un messaggio da una misteriosa ex al Grande Fratello Vip 2021

Le nuove concorrenti entrate la scorsa settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 questa sera sono state subito interpellate da Alfonso Signorini per raccontare la loro prima esperienza all’interno del reality, Patrizia Pellegrino, da subito partita in quarta nelle dinamiche della casa ha subito iniziato a far parlare di lei (Voto 7). Maria Monsè invece, dopo essere stata scambiata da Giucas Casella per Adriana Volpe ha voluto condividere con tutti un’esperienza con l’illusionista cercando di conquistare la simpatia del pubblico (Voto 7). Katia Ricciarelli, dopo una settimana intensa ha avuto un ulteriore confronto con Miriana Trevisan in merito a quanto accaduto durante questa settimana (Voto 7).

Una puntata sottotono per Aldo Montano che, entrato in confessionale, ha ricevuto un messaggio da parte di Alfonso Signorini da una sua misteriosa ex fidanzata che ha scritto al conduttore del Grande Fratello Vip 2021: “Aldo nel mio cuore c’è sempre”. Miriana Trevisan questa sera ha dimostrato di avere più vite di quelle dei gatti, la donna era stata nominata da Alfonso Signorini come la meno gradita dal pubblico, salvo poi confessare alla showgirl di essere la preferita dal pubblico e di dover rientrare all’interno della casa per mandare al televoto una delle donne in nomination con lei stasera (Voto 7). La puntata di Manila Nazzaro questa sera si conclude con una nomination, dopo il confronto con le altre donne durante la nomination e quello con Carmen Russo (Voto 7). Giucas Casella, soprannominato da Alfonso Signorini il “mandrillone della casa” anche durante questa puntata ha parlato di una sua vecchia relazione con Patrizia De Black che ha subito avvisato che farà chiarezza durante una delle prossime puntate (Voto 7).

© RIPRODUZIONE RISERVATA