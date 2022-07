Lulù Selassiè condurrà Gf Vip Party?/ Appello da fan, ma c’è concorrenza Soleil Sorge

Lulù Selassiè condurrà la prossima edizione del Gf Vip Party? In molti se lo stanno domandando. I fan della Princess, in tal senso, hanno anche lanciato un appello, con tanto di hashtag entrato in tendenza su Twitter. #LULUXGFVIPPARTY, questo come riportato da BlogTivvu è il tag utilizzato sul social network per raccogliere gli elogi alla ex concorrente del Grande Fratello Vip. Se la produzione accetterà la proposta, però, non è ancora dato saperlo.

Anche perché nei giorni scorsi era sorta anche la candidatura di Soleil Sorge, anche lei fino a poco tempo fa inquilina della casa più spiata d’Italia. Il suo volto è divenuto predominante nel piccolo schermo dopo l’uscita dal reality show, tanto che ha anche assunto il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show. Adesso potrebbe esserci una nuova avventura per lei, proprio nel format strettamente collegato al Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè condurrà Gf Vip Party? Insieme a lei potrebbe esserci Soleil Sorge

Non è comunque da escludere, secondo quanto riportato da BlogTivvu, la possibilità che ci siano entrambe. Lulù Selassiè condurrà il Gf Vip Party forse proprio al fianco di Soleil Sorge. Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbero essere i volti ideali per questo programma. La Princess e l’ex tronista di Uomini e Donne, nella casa più spiata d’Italia, inizialmente non avevano stretto un rapporto idilliaco, anzi c’erano state non poche scintille. Con il passare del tempo la situazione però è cambiata, al punto che adesso sarebbero buone amiche. Lo hanno dimostrato in occasione di una delle puntate di La Pupa e il Secchione Show in cui si sono incontrate.

Da capire dunque chi ci sarà alla conduzione del format strettamente legato al reality show. I nomi in pole sono questi due: Soleil Sorge e Lulù Selassiè, chissà però che la produzione non decida di stupire i telespettatori.











