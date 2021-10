Lulù Selassiè crisi con Manuel Bortuzzo/ Dubbi e crollo improvviso: sfogo e pianto al Gf Vip

Lulù Selassiè stanca dei comportamenti di Manuel Bortuzzo?

Lulù Selassiè sempre più in crisi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 a causa del rapporto con Manuel Bortuzzo. Se la Principessa continua a chiedere le attenzioni del nuotatore e a non nascondere la propria gelosia nei confronti delle altre ragazze della casa, Manuel continua a chiedere i propri spazi. Pur non volendo chiudere la conoscenza con Lulù, come ha ribadito durante la scorsa puntata con Alfonso Signorini, Manuel Bortuzzo vuole vivere la conoscenza con calma dedicando il proprio tempo agli altri concorrenti.

Lucrezia Selassiè è delusa da Manuel Bortuzzo/ "L'unico momento è a letto che non si vergogna di baciarmi"

In particolare, il ritorno in casa di Aldo Montano ha spinto Manuel a prendere ancora più distanze da Lulù la quale ha deciso di lasciare il letto a Montano solo una sera. Lulù si è anche confidata con le sorelle, ma anche con Manila e Ainett alle quali ha raccontato di soffrire per le mancate attenzioni che vorrebbe da Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié piange disperata e accusa Soleil in diretta/ "Razzismo? Non puoi capirlo tu!"

Lucrezia Lulù Selassiè piange al Grande Fratello Vip 2021

Sabato sera, giorno del compleanno di Carmen Russo, Lulù Selassiè si è lasciata andare ad uno sfogo amaro. A causarle una piccola crisi non è stato il rapporto con Manuel Bortuzzo, ma quello con le altre donne della casa. In giardino, alla sorella Clarissa, a Carmen Russo e a Manila nazzaro ha raccontato di essersi sentita esclusa dai discorsi del gruppo, reo di non averle raccontato ciò di cui stavano parlando quando è arrivata.

“Io mi sento esclusa, sono sincera. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa? Sono rimasta davvero senza parole. Katia mi ha guardata e mi ha detto ‘questo è un segreto e tale deve rimanere’. Tutto è nato perché Raffaella mi ha detto ‘ma non ti ha detto nulla Sophie?’. Io le ho risposto ‘cosa mi dovrebbe dire Sophie?’. Quindi Raffa mi risponde ‘ah no, niente, niente, parla a bassa voce comunque’. C’era Katia e mi fa ‘questi segreti non vanno detti’. Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?”, ha detto tra le lacrime.

Manuel Bortuzzo respinge il bacio di Lulù Selassié in diretta/ "Attenta al rossetto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA