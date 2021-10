Lulù Selassiè crolla al GF Vip: “Me ne voglio andare”/ Video: “Mi manca Manuel…”

Nuovo crollo emotivo nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Lulù Selassiè. La Principessa, nel corso dell’undicesima puntata del reality, Lulù è stata la protagonista di un momento toccante nel corso del quale ha raccontato il momento difficile vissuto a causa dei ricatti ricevuti quando aveva solo 15 anni. Un momento intenso che ha portato tutti gli altri concorrenti a stringersi intorno a Lulù. Dopo la puntata, Lulù ha cercato una parola di conforto anche da Manuel Bortuzzo il quale si è tenuto a debita distanza andando a mangiare anche in un’altra zona della casa.

Piccoli gesti che, all’alba, hanno fatto crollare Lulù che si è isolata su uno dei tanti divani presenti in casa pensando a tutta la situazione. Ad accorgersi del difficile momento di Lulù è stato Gianmaria Antinolfi che, prima di andare a letto, si è avvicinato alla Selassiè per tranquillizzarla. Parlando con Gianmaria, Lulù ha aperto il proprio cuore ammettendo di provare ancora qualcosa di forte per Manuel.

“Me ne voglio andare”, dice Lulù Selassiè parlando con Gianmaria Antinolfi il quale prova a tranquillizzare l’amica dicendole che andando via dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 non risolverebbe i suoi problemi che continuano a tormentarla. Gianmaria prova a far reagire Lulù la quale ammette che, uno dei motivi della sua tristezza, è la distanza da Manuel Bortuzzo.

“Purtroppo, a causa di alcuni comportamenti ho perso questa persona e non voglio fare la falsa. Comunque a me manca”, dice Lulù. “E’ normale che ti manchi e non devi dire bugie”, la rassicura Gianmaria ribadendole, però, che andando via dalla casa non risolverebbe nulla.

#gfvip Lulú dopo la puntata ha un crollo emotivo e dice a Gianmaria che vuole abbandonare il gioco pic.twitter.com/O7GgMyauvK — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 19, 2021





