Lulù Selassiè delusa da Manuel Bortuzzo/ “Ha nominato Clarissa, io con il fratello…”

La ventiduesima puntata del Grande Fratello vip 2021 non è stata facile per Lulù Selassiè. Il momento più temuto, quello delle nomination, le ha lasciato l’amaro in bocca. Lulù, infatti, oltre ad aver subito il rimprovero di Alfonso Signorini, è finita al televoto con la sorella Clarissa, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Dopo la puntata, ha scoperto che a nominare Clarissa è stato anche Manuel Bortuzzo. Una scoperta che le ha arrecato una delusione ancora maggiore. Già scossa per le nomination ricevuta da Katia Ricciarelli a cui è legata, Lulù, nella stanza arancione, in un momento di sfogo con Sophie e Clarissa, ha tirato fuori il proprio malcontento.

Lulù, infatti, ha ammesso di essere deluso per la nomination ricevuta da Clarissa aggiungendo che, a parti invertite, non avrebbe mai nominato il fratello di Manuel se si fosse trovata in una situazione simile. Clarissa, Jessica e Sophie hanno così provato a tranquillizzarla.

Lulù Selassiè, sfogo contro Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021

“Manuel ha nominato Clarissa“, svela Lulù a Sophie Codegoni. “Ti ha nominata?“, chiede una sorpreda Codegoni alla più piccola delle sorelle Selassiè. “Sì, mi ha nominata ma me l’aspettavo perchè è vero che passiamo meno tempo insieme“, risponde Clarissa. “Però è mia sorella perchè se ci fosse stato il fratello qui, io non avrei mai nominato il fratello”, ribatte Lulù.

“Ci hanno divise proprio per questo“, sottolinea Jessica provando a far capire che, non essendo più un unico concorrente, potrebbe capitare nuovamente la stessa situazione. “Carmen e Miriana che lui nomina sempre non le poteva nominare. Poi c’eravamo io, te, Francesca che non avrebbe mai nominato“, replica Jessica. “Poi c’eravamo io, Sole e Manila a cui è affezionato“, aggiunge Sophie non riuscendo, però, a convincere Lulù che non nasconde la propria delusione. Cliccate qui per vedere il video.

