Lulù Selassié e la rottura con Manuel Bortuzzo, un’ex Gf vip/ “Doveva essere lei al centro dell’attenzione…

Grande fratello vip 6, Maria Monsé a rutoa libera su Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Maria Monsé viene ricordata da molti per aver coperto un ruolo divisivo nella Casa del Grande fratello vip, che l’ha vista esprimersi con tutta schiettezza, nel bene e nel male, sul conto dei compagni di avventura. E a bocce ferme, intanto, prosegue dritta per la sua condotta in un’intervista concessa ai microfoni di Non succederà più, format radio condotto da Giada De Miceli.

Incalzata dalle domande della conduttrice, Maria Monsé si è pronunciata sulla rottura post-Grande fratello vip 6 che ora vede protagonisti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. L’opinionista di Pomeriggio 5 ricorda di aver appreso della notizia sul post-Grande fratello vip 6 di Manuel e Lulù mentre era in viaggio, in treno, e al rientro a casa dalla festa di compleanno di Delia Duran. Lei si sarebbe aspettata una rottura certa tra Lulù e Manuel, dal momento che il loro rapporto è apparso altalenante da subito nella Casa dei vipponi, e non solo ai suoi occhi. “Tutto è cambiato quando è arrivato lo sponsor della crema anticellulite che noi donne dovevamo massaggiare. Ci avevano regalato questi prodotti e lei è andata dritta da lui…”. E ancora, riferendosi ai massaggi di Lulù per Manuel: “Lei lo ha preso sul lato intimo, è stata lei a forzare la storia, io se avessi un figlio maschio che è corteggiato da una donna a questi livelli direi mamma mia, perché c’è bisogno di fare tutto questo?”.

Nel corso dell’intervista, poi, prosegue con le parole pungenti rivolte a Lulù Selassié in un parallelo tra la princess etiope e l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, Federica Pizzi, ospite al Grande fratello vip 6: “Mi ricordo che quando l’ex ragazza di Manuel è salita sulla passerella, perché Alfonso Signorini l’ha sforzata a salire , non si voleva togliere la mascherina, indossava dei jeans, insomma era tutto l’opposto di quello che è una persona come Lulù. Io mi ricordo che quando ci chiamavano nel confessionale o a a fare delle cose o a fare dei servizi fotografici, se le prendevi il posto lei puntava i piedi, doveva essere lei al centro dell’attenzione…

Maria Monsé non si risparmia sulle sorelle Jessica e Clarissa Selassié

Nell’intervento radiofonico, poi, Maria Monsé non si risparmia neanche sul conto delle sorella di Lulù Selassié, a cui attribuisce manie di protagonismo. A Jessica, trionfatrice del Grande fratello vip 6, attribuisce dell’incoerenza. A detta della showgirl, Jessica dimostrerebbe di essere incoerente dal momento che ha sostenuto di non prendere i mezzi pubblici e di non riuscire a procurarsi da mangiare per lei e il suo cane, quando in rete circolerebbero dei video che la ritraggono mentre gira a bordo di un’auto con l’autista. E non è tutto. La critica poi passa a Clarissa Selassié, tacciata di invadenza e violazione della privacy. Maria Monsé, dal suo canto, ricorda il retroscena di un’irruzione di Clarissa nel suo camerino, occasione in cui la princess l’avrebbe attivata in una diretta social senza il suo consenso.

Che le dirette interessate possano, quindi, replicare agli affondi di Maria Monsé? Staremo a vedere.











