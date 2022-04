Lulù Selassiè: “Franco Bortuzzo? Mai mostrato rispetto e sincerità”/ “Con Manuel…”

Lulù Selassiè contro il padre di Manuel, Franco Bortuzzo

Lulù Selassiè ha creduto nel suo amore con Manuel Bortuzzo sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 6 combattendo contro gli altri ex concorrenti che la esortavano a stare lontana da lui, contro Alfonso Signorini che, più volte, ha cercato di farle capire di dover lasciare tranquillo Manuel e contro lo stesso Manuel che, fino allo scorso 8 dicembre, sembrava aver messo un capitolo sopra. Poi, il cambiamento e la voglia di vivere un sentimento che, in pochi mesi, era diventato profondo fino a spingerlo a fare dichiarazioni importanti nei confronti di Lulù.

La realtà, però, ha fatto crollare il sogno di Manuel e Lulù che, nel post pubblicato sui social social, puntualizza di non essere stata, insieme al proprio carattere, la causa della rottura. Lulù, in modo schietto, punta il dito contro Franco Bortuzzo e quella schiera di amici di Manuel che non avevano mostrato molta simpatia nei suoi confronti sin dall’inizio del percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè: lo sfogo sul padre di Manuel Bortuzzo

«Sin da quando ero all’interno della casa del GF VIP, il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che, ahimé, sono qui per dirvi che non c’è mai stata». Con queste parole Lulù Selassiè ha commentato la fine della storia con Manuel Bortuzzo. Una scelta, quella del nuotatore, che lei ha saputo da un comunicato Ansa.

Nonostante tutto, però, l’amore per Manuel resta e Lulù sottolinea di non volerlo ferire esortando implicitamente i fan a seguire il suo esempio. «Con Manuel si chiude un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio. Proverò ad andare avanti. Si chiude una porta, si apre un portone».

