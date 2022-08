Lulù Selassié furiosa con i fan, c’entra Manuel Bortuzzo/ “Un disco rotto…”

Grande Fratello vip, Lulù Selassié é serena dopo la rottura con Manuel Bortuzzo?

Quando ormai manca sempre meno alla messa in onda del Grande Fratello vip 7, che con ogni probabilità partirà il prossimo mese di settembre 2022, Lulù Selassié del Grande Fratello vip 6 torna al centro dell’attenzione mediatica e c’entra la sua lovestory ormai naufragata con Manuel Bortuzzo .

Lulù Selassiè sta male e riceve una sorpresa dai fan/ "Grazie per ciò che fate per me"

La princesse etiope torna al centro del gossip, mentre si gode una vacanza in Basilicata insieme alla madre Adalgisa e le sorelle con cui ha condiviso il gioco del Grande Fratello vip 6, Clarissa e Jessica Selassié, e questo per aver rotto di nuovo il silenzio sulle continue voci che la coinvolgono insieme all’ormai ex, conosciuto nella Casa, Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo su sfondo smartphone/ Fan commossi: "Lo ama ancora"

La princess, seppur reduce dalla brusca rottura avuta con il nuotatore disabile per divergenze inconciliabili tra loro, sembra aver ripreso in mano la sua vita, complice l’atmosfera all’insegna del relax e la suggestiva bellezza della meta delle sue vacanze, ormai lontana dall’ex. Del resto, Manuel sembra palesare la voglia di stare lontano da lei, anche perché al Circo Massimo dove si é tenuto il concerto di Ultimo, lui ha voluto prendere le distanze dall’ex, posizionandosi in lontananza dalla principessa. Insomma Manuel Bortuzzo non ne vuole più sapere nulla di Lulù e perché,mai, quindi lei dovrebbe tentare un riavvicinamento all’ex gieffino?

Manuel Bortuzzo, like alle foto in lingerie di Lulù/ Sul web scoppia il putiferio

Lulù Selassié gela i fan che le chiedono di Manuel Bortuzzo

Nel frattempo, in larga parte il popolo del web non accetta la rottura tra gli ex Grande Fratello vip, soprattutto alla luce del fatto che i due ex gieffini vip non hanno ad oggi fatto luce sui motivi legati alla loro rottura. Un fenomeno che comincia a stare stretto a Lulù, tanto che la princess ora sbotta rispetto al chiacchiericcio che la coinvolge, proprio nel mezzo della vacanza:

“Ragazzi voi fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No, che si è rotto e sta sempre là. Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!”, ha quindi gelato i fan dell’ex coppia, la princesse. Che il suo intervento basti a contenere le continue domande a lei rivolte su Manuel?











