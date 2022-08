Lulù Selassié grata alla fidanzata di Ultimo/ C’entrano gli attacchi di panico

Grande fratello vip, Lulù Selassié lancia un messaggio alla fidanzata di Ultimo

Dopo esserci conquistato il record storico nell’industria musicale per essere diventato il più giovane artista di sempre ad aggiudicarsi un tour negli Stadi italiani, Ultimo torna al centro dell’attenzione mediatica per la sua nuova fiamma, Jacquelina Luna Di Giacomo, figlia d’arte che in queste ore viene accolta da un consenso social esponenziale in rete, che coinvolge anche Lulù Selassié. E’ ormai risaputo che Lulù sia una fan accanita di Ultimo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che la princess potesse concedersi ad un endorsement verso la figlia di Heather Parisi, per aver affrontato il delicato tema degli attacchi di panico, un disturbo piuttosto complesso che accomuna un numero sempre maggiore di giovani, tra persone comuni e vip, e che non risparmia Jacqueline né Lulù.

Lulù Selassié, una nuova popstar dopo il Gf vip?/ Ecco quando uscirà il primo singolo

Non a caso, in un video condiviso in rete Jacqueline Luna Di Giacomo ha così parlato al web del panico che l’annichilisce in episodi di crisi improvvisi e incontrollabili: “Questa mattina qui ho avuto uno dei miei più brutti attacchi di panico… questo per ricordarvi che i social sono lontani dalla realtà. Ps. i cani sono stati il miglior supporto morale”. Nel messaggio di sfogo e di sensibilizzazione del web rispetto al delicato tema, poi, l’influencer ha aggiunto riferendosi a più generazioni di coloro i quali sono affetti dal medesimo disturbo: “Sono sorpresa dalla quantità di persone che soffrono di ansia e attacchi di panico. Sto leggendo i vostri messaggi. Chi ha 13 anni e chi ne ha 50. Non siete soli, non cadete nell’illusoria perfezione dei social media. Siamo tanto altro. Siamo le chiacchiere e risate sotto le stelle con gli amici ma anche i pianti solitari fissando il soffitto la sera a letto. Da quello che leggo vorrei dirvi così tante altre cose per farvi sentire meno soli. Vorrei abbracciarvi tutti. Ai bambini che vengono presi in giro a scuola o che si sentono pecore nere nel gregge bianco… abbiate fiducia in voi stessi e nel tempo”.

Lulù Selassiè e il video nel bagno di Deddy di Amici: stanno insieme?/ Il web mormora, lei chiarisce

Lulù Selassié soffre di attacchi di panico?

E ancora: “Chi sente il bisogno di buttare giù è perché ha un problema con sé stesso. Quindi non credete mai alle cattiverie che vi dicono/fanno. Trovate le vostre persone, e se alla fine del giorno siete soli, imparate a farvi bastare la vostra di presenza. Tutto arriverà a tempo dovuto. Fidatevi, il senso arriva col tempo. Alle mamme/padri che si sentono inadeguati come genitori, avete il ruolo più difficile del mondo e nessuno è lì per come si fa, perché il modo giusto non c’è. Cercate di ascoltarvi a vicenda il più possibile, create ponti di comunicazione con i vostri figli e, più importante, non arrendetevi!”. L’intervento, infine, si conclude con parole intrise di positivity: “E non c’è niente di male nel stare male. Nel non capire il perché di certi pensieri, nel sentirsi inadeguati, nel vedere tutto muoversi e sentirsi fermi. Negli sbalzi d’umore incomprensibili, nel sentirsi soli”.

Ultimo sparisce dai social-media/ Che succede al cantautore?

Dal suo canto, Lulù Selassié, dopo aver condiviso online le parole della fidanzata del suo beniamino pop Ultimo, ha così espresso la sua gratitudine, lasciando intendere non troppo velatamente di soffrire del medesimo disturbo e/o comunque di conoscere bene il problema della figlia d’arte: “Grazie Jacqueline per aver parlato degli attacchi di panico e di attacchi di ansia. Pochissime persone lo fanno e tu non potevi usare parole più giuste. Solo chi ne soffre può capire. E non sentitevi MAI sbagliati! Perché purtroppo sì, c’è ancora tanta gente che pensa che avere attacchi di panico vuol dire essere pazzi… a queste persone manca la sensibilità e soprattutto la conoscenza”.

Proprio nel mezzo del Grande fratello vip 6, Lulù Selassié è finita in preda ad un attacco di panico in diretta, per via dell’esito del televoto indetto sulla nomination che la vedeva a rischio eliminazione, schierata contro Manila Nazzaro e la sorella Clarissa Selassié. In quell’occasione la prima a salvarsi è stata Manila e Lulù si è poi fiondata in bagno e in preda al panico ha iniziato a sbottare rispetto all’esito del televoto lamentandosi a parole scurrili all’idea di vedersi costretta a restare nel gioco senza le sorelle. Un momento di alta tensione che ha visto il conduttore Alfonso Signorini rimproverare la princess in dirette, invitandola al bon ton e al rispetto delle regole nel gioco dopo che lei ha dichiarato di non essere interessata alle sorprese del reality, quando per il trio di sorelle insieme a Jessica Selassié si sarebbe registrata di lì a poco la sorpresa del cugino Nicolas. A lasciare la Casa è alla fine stata Clarissa e Lulù si è scusata con Signorini per gli effetti dell‘attacco di panico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA