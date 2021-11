Lulù Selassiè/ Innamorata di Manuel Bortuzzo, ma con Soleil fa impazzire tutti

In amore Lulù Selassiè non riesce a svoltare, è ancora innamorata di Manuel Bortuzzo

Nelle ultime ore la vita di Lulù Selassié è stata caratterizzata da momenti sereni e altri agitati. Dal punto di vista sentimentale il flirt che lei vorrebbe a tutti costi con Manuel non decolla e le opinioni social si sono divise tra chi ha deciso che Lulù non lasci spazio al nuotatore che le ha ribadito più volte di non essere pronto ad una relazione con lei, anche per il suo carattere assillante e chi, invece, difende la principessina di origini etiopi puntando il dito contro Manuel, reo di non essere mai stato chiaro del tutto sulla loro possibile relazione lasciando aperti spiragli sentimentali che potrebbero portare i due ad un incontro, almeno tentarlo.

In questa confusione Cupido non lancia nessun dardo per facilitare le cose e la situazione ha portato Lulù in una sorta di depressione nonostante sia le sorelle che le amiche della casa la supportino consigliandole di stare su con il morale e di guardare altrove, magari attendendo l’occasione giusta una volta uscita dalla casa. Il passato della ragazza però è come un fantasma che la tormenta e la paura di perdere anche questa opportunità di amare ed essere felice è una grande ombra sulla sua serenità.

Lulù Selassiè, un nuovo inizio al Grande Fratello vip 2021

Lulù Selassiè, dopo aver metabolizzato la decisione di Manuel Bortuzzo di allontanarsi, ha ritrovato il sorriso grazie a Gianmaria Antinolfi con cui ha instaurato un legame importante, a Soleil Sorge, alle sorelle Jessica e Clarissa e a Sophie Codegoni con cui trascorre sempre più tempo. Ad aiutarla, tuttavia, sono state alcune attività organizzate dal Grande Fratello come la realizzazione di una maglia con cui ha tirato fuori la sua vena creativa. Il gruppo al quale apparteneva anche Lulù ha mostrato la sua creazione, una maglietta che, spiegata direttamente da Lulù, ‘è stata ispirata all’occhio del Grande Fratello’, quindi in grado di osservare tutto. Sul capo d’abbigliamento il gruppo composto da Lulù Selassié, Miriana Trevisan, la sorella di Lulù Clarissa, Carmen Russo, Giucas casella e, udite udite, proprio l’amato Manuel, ha voluto, in onore del paragnosta romano, scrivere uno slogan tanto caro proprio a Giucas: “change”.

Il party organizzato per la Festa del Ringraziamento, tuttavia, ha trasformato Lulù che si è divertita cantando e ballando in cucina, mentre preparavano la cena, insieme a Soleil, Jessica e Clarissa conquistando il pubblico che, su Twitter, ha apprezzato per la prima volta il momento cucina. Sono stati momenti importanti per Lulù che, dopo la separazione, sta affrontando da sola il suo percorso in casa. Ognuna di loro potrà essere nominata, valutata, commentata singolarmente e proprio l’atteggiamento di Lulù nei confronti di Manuel sarà l’ago della bilancia positivo e negativo nei giudizi in Rete sulla vita sociale nella casa della principessina.



