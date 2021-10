Lulù Selassiè, la famiglia chiude il profilo Instagram/ Troppi insulti dagli haters..

Lucrezia Selassiè che, al Grande Fratello Vip 2021 tutti chiamano Lulù, è tra i concorrenti del reality show più commentati sui social. In particolare, su Twitter e Instagram, sono tantissimi gli haters che non perdono occasione per criticarla. A scatenare la reazione del web è l’atteggiamento di Lulù rea, a detta di diversi utenti, di esporsi troppo nei confronti di Manuel Bortuzzo con cui il rapporto continua tra alti e bassi. Lulù, subito dopo il primo bacio con Manuel, è stata criticata sui social. Su Twitter, inoltre, gli haters sono aumentati e in tanti sperano che sia una delle prossime candidate all’eliminazione.

Di fronte alle offese e agli insulti degli haters, la famiglia di Lulù ha deciso, giustamente, di prendere una decisione per proteggerla anche nel momento in cui tornerà alla vita vera.

Lulù Selassiè nel mirino degli haters per la storia con Manuel Bortuzzo

La famiglia sceglie di proteggere Lulù Selassiè e, per evitarle sofferenza nel momento in cui lascerà la casa del Grande Fratello Vip 2021, sceglie di chiudere il suo profilo Twitter evitando che gli haters lascino commenti e critiche sotto i post. Una scelta che è stata presa nelle scorse ore quando il popolo di Twitter si è letteralmente scagliato contro Lulù.

La Selassiè, nella casa, continua ad essere ignara di ciò che sta accadendo fuori dalla casa. Il suo rapporto con Manuel Bortuzzo, nel frattempo, continua ad andare avanti tra momenti di crisi e baci passionali. Dopo essersi allontanati, durante la notte, i due gieffini hanno avuto un nuovo confronto al termine del quale c’è stato un nuovo bacio passionale.

