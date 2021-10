Manuel Bortuzzo lascia Lulù Selassié? Lite e nuova crisi/ “Ti voglio bene come Aldo”

L’amore tormentato tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

La storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è iniziata da poche settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma tra i due non sono mancati i confronti e soprattutto gli scontri, l’ultimo avvenuto poco fa e i due ragazzi sono tornati per l’ennesima volta a confrontarsi su alcuni gesti non visti di buon grado da parte della principessa. Lulù ha mostrato all’interno della casa numerosi malesseri, soprattutto da quando il compagno di stanza di Manuel ha fatto il suo rientro in casa dopo la partecipazione ad un evento istituzionale importante a cui non poteva mancare, fino ad arrivare a scenate di gelosia nei confronti del ragazzo dopo aver visto la reazione alla lettera aperta della sua ex fidanzata.

Alla principessa non è piaciuto l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo nei suoi confronti e confidandosi con le altre concorrenti del Reality ha detto: “Non capisco perché non vuole dormire con me. Preferisce dormire con Aldo nonostante lui si addormenti dopo pochi minuti. Cos’ho che non va? Io voglio solo un po’ di coccole”.

Manuel Bortuzzo frena gli entusiasmi di Lulù Selassié, siamo alla fine della storia d’amore?

Lulù Selassiè continua ad essere insofferente all’interno della relazione con Manuel Bortuzzo e ha più volte spiegato di aver bisogno di sicurezze “Quando stiamo a letto è l’unico momento in cui siamo soli e non si vergogna a baciarmi”, per cercare di tranquillizzare la ragazza Manila Nazzaro ha cercato di spiegarle: “C’è una grande differenza tra uomini e donne, noi abbiamo una sensibilità che gli uomini non hanno e non dobbiamo fargliene una colpa. Lui si accorgerà che avevi bisogno di questa attenzione e ti darà abbastanza per farti sentire bene”.

Non contenta delle spiegazioni ricevute dalla sua compagna, Lulù ha cercato un confronto diretto con Manuel che ha cercato di spiegarle una volta per tutte la sua opinione dicendole: “Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre: sto male, male, male, e a un certo punto io non so più cosa fare, o ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali”. Manuel Bortuzzo, dopo le incessanti pressioni da parte di Lulù le ha fatto chiaramente capire che all’esterno della casa potrebbe non esserci un futuro per loro due.



