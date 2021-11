Lulù Selassié “Manuel Bortuzzo spesso sta male e non so che fare”/ “Soffro ma non lo abbandono sto qua”

Lulù Selassié piange per Manuel Bortuzzo

E’ tornata un po’ di tristezza in Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, la più fragile e bisognosa di affetto tra le tre principesse etiopi concorrenti del Grande Fratello Vip. La ragazza nelle passate ore ha vissuto un momento di sconforto pensando a Manuel Bortuzzo il quale sarebbe apparentemente tornato sui suoi passi prendendo nuovamente le distanze da lei. Ad accogliere il suo sfogo, in lacrime, è stata la sorella minore, Clarissa, ma anche l’amica Manila Nazzaro che ha provato a farla riflettere sul fatto che tutti in Casa abbiamo ormai accumulato stanchezza, “figurati lui che ha anche dei problemi fisici”, ha commentato l’ex Miss Italia.

Manila ha tentato di farle tornare il sorriso ma soprattutto la positività dopo il momento di sconforto, ricordandole di aver avuto un miglioramento incredibile dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ad oggi, soprattutto rispetto alla sua relazione con Manuel: “Nell’atteggiamento con lui, verso te stessa e verso di noi, sei cambiata completamente!”. Tuttavia il vero motivo dello sconforto di Lulù sarebbe la sua sensazione di non riuscire a far star meglio Manuel: “Mi sento solo di non poter fare niente!”, ha commentato.

La sensibilità e la fragilità di Lulù Selassié, sono esplose poco prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip. La conversazione avuta con Manila le ha fatto comprendere come spesso Manuel Bortuzzo abbia una reazione tutta sua rispetto alle avversità ed alle problematiche fisiche che sta vivendo a causa della sua situazione: “Lo capisci solo se sei sensibile”, ha ribadito parlando con l’amica e coinquilina.

A Lulù, Manuel avrebbe confidato di sentire la mancanza della madre: “Questo mi fa male… In alcuni giorni lui non riesce a vivere qua dentro normalmente perché sta male, ed è questo che fa stare male a me”, ha confidato. Manila le ha fatto notare come probabilmente l’ex nuotatore avrebbe adesso paura di una sua reazione, sebbene la giovane principessa sia ormai cambiata radicalmente: “Tu sei un’altra adesso…”. L’ex Miss Italia le ha quindi consigliato di farlo stare tranquillo il più possibile cercando di fargli capire la sua presenza costante, qualora lui ne sentisse il bisogno. La Selassié ha quindi rivelato le parole che avrebbe rivolto recentemente al giovane: “Io gli ho detto: ‘io non ti abbandono, sto qua…'”.

