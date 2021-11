Lulù Selassiè “Non posso fare il rasoio con le gambe aperte ci sono telecamere”/ Lite per il bagno con Soleil

Non sono giorni facili per Lulù Selassiè quelli che sta affrontando nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver detto addio a Manuel Bortuzzo da cui si sta mantenendo a distanza dopo lo scontro in puntata e il rimprovero di Alfonso Signorini, Lulù deve gestire anche le lamentele delle altre concorrenti. Poco prima della diretta della 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, infatti, ha litigato con Soleil Sorge. Il motivo? Il bagno. Sin dalla prima edizione, nella casa di Cinecittà c’è un solo bagno nonostante, negli anni, il numero dei concorrenti sia aumentato rispetto ai primi anni. Proprio il bagno, in tutte le edizioni, è stato spesso motivo di scontri tra i concorrenti ed è quello che è accaduto oggi.

Lulù si trovava in bagno. Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, in quel momento in zona trucco, hanno notato la prolugata presenza di lulù in bagno. Soleil ha così deciso d’intervenire dando il via all’ennesima discussione.

Lulù Selassiè e Soleil Sorge, lite prima della puntata del Grande Fratello Vip 2021

Soleil Sorge ha accusato Lulù Selassiè di avere poco rispetto per le persone avendo occupato a lungo il bagno. “È follia guarda, non parlare proprio Lulù. Se qualcuno ti bussa e stai facendo il rasoio, magari esci e fai andare qualcuno in bagno“, ha sbottato duramente l’ex protagonista di Uomini e donne. “Il rasoio lo puoi fare in camera, in magazzino, non hai scuse. Non esiste il rispetto per le persone. È maleducazione”, ha aggiunto la Sorge.

Lulù si è poi sfogata con la sorella Clarissa. “Non posso fare il rasoio con le gambe aperte in camera davanti alle telecamere. A Manila ho detto che poi capirà perchè l’ho fatto”, ha detto Lulù tra le lacrime. “Non devi dire il motivo medico per cui lo fai. Ognuno è libero di usare il rasoio“, ha risposto Clarissa che, negli scorsi giorni, si è spesso scontrata con Lulù.

