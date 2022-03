Lulù Selassié, pupa per una sera/ Dal GF Vip a La pupa e il secchione: supererà i test di cultura?

Lulù Selassiè dal Grande Fratello Vip a La Pupa e il Secchione Show: la principessa etiope “pupa per una sera” senza il suo Manuel Bortuzzo. Proprio così, una delle finalista dell’ultima edizione del GF VIP 6 di Alfonso Signorini, è ospite della nuova edizione del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia 1. La sua presenza sarà importantissima ai fini della gara, visto che la scelta di Lulù determinerà le sorti dei concorrenti nella classifica finale. Per la giovanissima principessa etiope, sorella di Jessica Selassiè vincitrice del Grande Fratello Vip, si tratta di un vero e proprio ritorno in tv dopo i quasi 7 mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè/ Convivenza a gonfie vele: "Mi ha fatto trovare..."

Proprio a La Pupa e il Secchione Show, Lulù incontrerà Soleil Sorge, ex concorrente del GF VIP, con cui ha vissuto un rapporto altalenante nella casa. Chissà che le due non possano stuzzicarsi e punzecchiarsi ancora. Intanto Lulù si gode il successo e proprio a Silvia Toffanin durante un una intervista rilasciata a Verissimo ha raccontato: “diciamo che ovviamente dopo sei mesi in una casa dove vedi sempre le stesse persone, è non difficile però ti senti un po’ rintronato. Sto molto tempo con Manu, sempre non ci siamo mai più staccati e ovviamente ci prendiamo questi giorni per riposarci, per stare un po’ più sereni perché ovviamente stare in un posto sei mesi con tutte le dinamiche che poi si creano, discussioni, liti, dopo un po’ il cervello si stanca”.

Lulù Selassié a La Pupa e il Secchione Show?/ L'ex gieffina ritrova Soleil Sorge

Lulù Selassiè: “Manuel Bortuzzo e l’amore al GF VIP? Quando meno te l’aspetti”

Non solo, Lulù Selassiè a Verissimo ha raccontato anche che non si aspettava minimamente di trovare l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. “Prima di entrare al Gf ovviamente sono andata a guardare i concorrenti però non ho pensato “che carino ci provo”” – ha detto la principessa etiope che ha poi aggiunto – “quando meno te l’aspetti nella vita ti capitano le cose più belle. Io entrando non mi sarei mai aspettata di avere subito questa attrazione verso Manuel e creare questo rapporto bellissimo anche di amicizia che i primi giorni abbiamo avuto. Poi abbiamo capito che c’era un altro interesse, guardandoci negli occhi l’abbiamo capito e da lì è partito subito, ci siamo subito legati come se una calamita ci avesse tirato l’uno verso l’altro”.

Lucrezia Selassié "Lulù soprannome scelto da mia madre"/ "Dipingo lentiggini perché…"

Oggi è felicemente innamorata di Manuel Bortuzzo e i due hanno grandi progetti per il futuro: “il mio sogno più grande è quello di diventare mamma, vorrei diventare mamma presto. Ho sempre detto che mi piacerebbe entro i 25 anni”. Anche Manuel non esclude la possibilità: “quando sarà il momento sarò pronto, sono abituato alle sfide e in questo caso sarebbe una sfida bella”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA