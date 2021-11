Lulù Selassié rimproverata da Manila/ “Non devi piangere: mi arrabbio, reagisci!”

Lucrezia ‘Lulù’ Hailé Selassié e la rottura con Manuel Bortuzzo

Il percorso di Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip è stato segnato dal suo interesse nei confronti di Manuel Bortuzzo che, tra un tira e molla, la ricerca di libertà da parte di lui e il costante bisogno di rassicurazioni di lei sembrava aver trovato il suo equilibrio a inizio settimana. Ma la clip mostrata durante la puntata del 12 novembre scorso ha mostrato una scena a dir poco sconcertante: Manuel, esasperato da Lulù, ha manifestato in tutti i modi il suo bisogno di stare da solo, tanto da essersi fatto salire la febbre dal nervoso. Nonostante questo la princess non gli ha dato tregua ed il ragazzo è stato costretto a rifugiarsi nel confessionale. Alfonso Signorini ha cercato di ribadire il concetto alla giovane, così come aveva già fatto lo sportivo, fino addirittura ad accusare Lulù di stalking. Trovandosi tutti contro e sentendosi non compresa, la ragazza è scoppia in lacrime.

Eppure, nemmeno le sue sorelle si sono schierate dalla sua parte e nel dopo puntata insieme a Manila Nazzaro, Francesca Cipriani e Carmen Russo hanno cercato di far prendere coscienza a Lulù della situazione in cui si è cacciata. Essendo finite a rischio eliminazione a causa di tutto ciò, le princess però hanno deciso di godersi le loro possibili ultime ore all’interno del programma divertendosi e portando quella ventata di spensieratezza che si respira con loro attorno!

Il televoto dalla parte delle Selassié?

Messo via il magone (in parte) e con la speranza di riuscire a risolvere la questione con una lettera di scuse a Manuel, Lulù Selassié e le sue due sorelle si sono dilettate in balli, lezioni di fitness e una doccia sexy con la partecipazione di Miriana Trevisan.

Nonostante la nomination, il pubblico ha un’idea diversa rispetto ai vip su come si sono svolte le cose tra Manuel e Lulù. Molti spettatoti infatti difendono la giovane accusando al tempo stesso il ragazzo di non essere sempre stato chiaro con lei dal momento che quando Lulù si era quasi convinta a mettere un punto, lui era tornato a darle attenzioni. Con il televoto dalla loro parte, le princess hanno grandi chances di salvarsi. La relazione tra i due avrà sicuramente un’evoluzione se entrambe le parti rimarranno all’interno della Casa.

I rimproveri di Manila Nazzaro

L’umore di Lulù continua ad essere particolarmente altalenante. I suoi compagni hanno tentato in tutti i modi di tirarle su il morale, ma non sempre è facile farsi ascoltare. Anche in merito ai turni in cucina, Lulù avrebbe totalmente dimenticato il suo: “Io non sapevo che era il nostro turno oggi”, ha ammesso scoppiando in lacrime. La giovane ha tentato di giustificare la sua assenza: “Qui sembra che non voglio mai fare nulla”, ha aggiunto, spiegando che si sarebbe trattato solo di disattenzione. Manila tuttavia non avrebbe preso benissimo l’atteggiamento della ragazza.

Francesca Cipriani ha tentato di rassicurarla e coinvolgerla nelle varie faccende in corso. Ad intervenire è stata Manila che con tono duro e rivolgendosi a Lulù le ha domandato: “Ma perché piangi ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa?”. L’ex Miss Italia l’ha spronata ad avere una reazione differente rimproverandola di non ascoltarla quando le fa presente i turni in cucina. “Non sapevo che fosse il nostro turno”, ha ribadito la giovane Selassié, mortificata. “Non reagire piangendo!”, ha insistito Manila chiedendole in modo fermo di ascoltare e reagire diversamente, “Non devi piangere, ti prego mi fai arrabbiare!”. Riusciranno gli interventi degli altri Vipponi a fortificare la giovane e fragile Lulù?

