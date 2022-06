Lulù Selassié rompe il silenzio su Manuel Bortuzzo/ “Un amore e un sentimento così non si può cancellare”

Grande fratello vip 6, Lulù Selassié torna a raccontarsi: l’intervista

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 prendendo parte al Grande fratello vip 6, dove tra le altre cose ha avviato una lovestory importante con Manuel Bortuzzo, poi naufragata a reality concluso, e in queste ore Lulù Selassié torna a far parlare di sé per un’intervista esclusiva concessa con le sorelle Clarissa e Jessica Selassié a Casa chi. Incalzata ai microfoni del web-format sulla rottura con il nuotatore, oggi costretto a vivere sulla sedia a rotelle in seguito alla sparatoria di cui finiva vittima per scambio di persona nel 2019, Lulù ammette di non essere per niente felice e di sentire molto fortemente la mancanza di Manuel Bortuzzo nella sua vita di tutti i giorni. Cosa che accomuna la celebrità alle persone comuni che vivono la fine di una storia d’amore.

Lulù Selassié sente la mancanza di Manuel Bortuzzo

“Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono. E’ ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, dichiara Lulù Selassié, in risposta alle domande del web format. Poi, la princess etiope replica alle continue critiche che il web le rivolge anche rispetto alla rottura con Manuel Bortuzzo, che tacciano i due ormai ex di fingere tira e molla amorosi per una strategia di marketing a fin di visibilità e business.

“Ci facciamo tante risate perché le fonti che parlano sono persone che non sanno nulla della nostra vita -fa quindi sapere Lulù Selassié, piuttosto risentita delle continue voci che le malelingue lasciano circolare sul suo conto e che sono del tutto infondate-, persone anche invidiose e ci facciamo tantissime risate. Forse hanno una vita un po’ vuota poverini… fatevi un cane, un gatto, almeno vi occupate il tempo. Praticate sport, mangiatevi un buon gelato per addolcirvi l’animo.”.













