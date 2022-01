Lulù Selassié “Senza Manuel mi sento sola!”/ “Non gli importa di apparire, è unico…”

A distanza di una settimana dall’uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié inizia a sentire enormemente la sua mancanza. Nelle ultime ore la giovane principessa etiope ha avuto un vero e proprio crollo, mentre era in camera con Miriana Trevisan e Giucas Casella. L’ex ragazza di Non è la Rai ha tentato di consolarla spronandola a fare affidamento sulla sorella Jessica: “Sì ma comunque lei già sta appresso a Barù, la lascio tranquilla”, ha però replicato Lulù. I due Vipponi hanno quindi cercato di tirarle su il morale invitandola a giocare con loro.

Manuel Bortuzzo "Indifferenza per chi ha sparato"/ "Aldo Montano? Senza lui è dura"

Anche di fronte alla prospettiva di giocare a carte, la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è detta demoralizzata: “Questi giochi li odio io!”. Miriana, con fare materno, ha compreso pienamente lo stato d’animo della ragazza, commentando: “lo so, tante cose non ci va di fare qua che facciamo lo stesso. Ma ti pare che io a casa mi metto a giocare a scopa? No, lo faccio ma… Stiamo giocando proprio rilassati…”. A quel punto Giucas Casella le ha proposto di fare una partita a biliardo ma proprio questo ha riacceso nella giovane Selassié vecchi ricordi legati alla sua convivenza nella Casa del GF Vip con Manuel.

Manuel Bortuzzo canta con Lulù Selassié/ "Non sarà mai lo stesso, ma sempre insieme"

Lulù Selassié e la mancanza di Manuel Bortuzzo: lo sfogo

Tra le lacrime, Lulù Selassié ha svelato di aver amato molto in passato giocare a biliardo ma adesso sarebbe tutta un’altra storia: “Mi piaceva giocare con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore. Mi faceva vincere ogni partita a me, è proprio una persona unica. Qui senza di lui mi sento molto sola!”. Giucas ha quindi cercato di far ragionare la giovane amica, invitandola a non farsi travolgere dalla mancanza del fidanzato. “E’ vero Giucas! Ci sono tante persone che se ne fregano di me e quando le persone erano tristi io sono sempre stata al loro fianco, sempre! E non è giusto questo!”, ha però protestato lei.

Lulù Selassiè la mancanza di Manuel e lo sclero con Federica Calemme/ "È colpa di Gianmaria se…"

Lulù ha poi contestato il fatto che in puntata non abbia avuto la possibilità di poter parlare con Manuel Bortuzzo: “Neanche l’ho sentito che mettono la musica a palla, invece quando è venuto Alessandro per Francesca (Cipriani, ndr) a settembre, solo perché lei si è messa a piangere ed è impazzita la musica non l’hanno messa. Però per me, che sanno benissimo il rapporto che abbiamo io e Manu, subito musica a palla!”. Miriana con fare comprensivo ha spronato la ragazza a non dire così: “che tu abbia particolarmente bisogno è vero, è una roba incredibile e fuori dal comune…”, ha chiosato l’ex ragazza di Non è la Rai. Il Grande Fratello accoglierà il sentito sfogo di Lulù dandole la possibilità di un confronto romantico con il fidanzato? Clicca qui per il video



© RIPRODUZIONE RISERVATA