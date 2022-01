Manuel Bortuzzo “Indifferenza per chi ha sparato”/ “Aldo Montano? Senza lui è dura”

Manuel Bortuzzo affronta a Verissimo il tragico ricordo della sparatoria che lo ha costretto in sedia a rotelle: “C’è grande indifferenza nei confronti di chi mi ha sparato. Sono vivo per dodici millimetri, nelle gare di nuoto ho vinto o perso per dodici millesimi. Così è anche nella vita. Lo sport e la vita si sono incontrati in questa situazione. Quest’esperienza di vita mi ha fatto capire ancora di più il vero valore. Ma gliel’ho sempre dato, pur avendo la leggerezza di un ragazzo”. Si parla di amicizia, in particolare modo quella consolidata con Aldo Montano al GF VIP: “Senza Aldo Montano nella casa è stata dura”.

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano/ Chi sono aggressori Manuel Bortuzzo: processo bis

Il buon Montano entra in studio da dentro le quinte e lo sorprende con parole speciali: “Manuel è un ragazzo meraviglioso, una persona d’oro. Lo sport ci ha dato tanti valori, spero di averli portati nella casa. Mi sono sentito un fratello maggiore un po’ cresciuto, ma quello che mi ha insegnato lui va al di là dell’età. E’ andato oltre quello che voleva dimostrare, spero questo sia il punto di partenza”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Franco Bortuzzo, papà Manuel/ Il matrimonio con Rossella e i quattro figli

Manuel Bortuzzo e la storia d’amore con Lucrezia Selassié

Manuel Bortuzzo si racconta a Verissimo, fresco della straordinaria avventura al Grande Fratello VIP, dove ha conosciuto l’amore. “Mi manca Lulù”, le sue prime parole. “Essere stato al GF VIP per me è stata una vittoria, volevo far vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare determinate cose”. L’esperienza dentro la casa, naturalmente, non è stata semplice: “Il dover sopportare alcune problematiche e non avere i punti di riferimenti come il migliore amico o il padre. Adesso non mi fa più paura niente”. Il nuotatore ha dovuto combattere contro le sue fragilità per crescere come uomo: “Perché a volte ti senti sia in amicizia che in amore un peso. Il senso di sentirsi di troppo e nemmeno compresi. Così come io non posso comprendere cosa vive qualcun altro. Siamo tutti diversi, nessuno può capire l’altro. Mi sono sentito escluso, tenevo tutto dentro ma ho imparato che puoi chiedere aiuto con chi ti dà amore”.

Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo/ Perchè si sono lasciati? "Ho bisogno di tempo per me"

Con Lulù, almeno all’inizio, sembrava non andasse: “Pensavo di avere una visione unica d’amore. Avevo paura di affidarmi ad una persona, mi sono fatto mille problemi e di ragionare col cuore. Da quel momento è andata benissimo. Stiamo bene, ci siamo l’uno per l’altro. Vado a dormire la sera con la tv accesa, mi manca molto. Sono innamorato. E’ raro trovare un’anima così pura che ti risolve problemi che ti fai per anni. L’amore puro sta nelle piccole cose. Vuole starmi vicino e basta, è una cosa unica”. La relazione con Lulù sembra aver dato a Manuel ulteriori stimoli: “Alla fine l’importante è esserci, anche baciarsi e abbracciarsi, questi sono veri segni di una persona che può stare al tuo fianco. Mi ha ridato energia e voglia di mettermi in gioco ancora”. Il primo ti amo a Lulù è un momento che Manuel Bortuzzo porta nel cuore: “Non era una sorpresa per lei, perché lo aveva capito. Ho cominciato a piangere guardandola negli occhi e le ho detto che l’amavo, poi me lo ha ripetuto duecento volte. Per noi due sogno il meglio. Quello che sogna qualunque coppia”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Manuel Bortuzzo, le sue dichiarazioni a Verissimo

Manuel Bortuzzo ha abbandonato da poco la casa del Grande Fratello Vip, salutando, tra le lacrime di lei, Lulù Selassiè. Ciò nonostante la loro storia dovrebbe durare ancora parecchio, come dichiarato a “Verissimo“, domenica 30 gennaio: “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato – rivela – È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”. Inoltre, nel corso dell’ultima puntata del GF VIP abbiamo visto come Manuel Bortuzzo sia già andato a far visita a “Casa Selassiè” legando con i famigliari (e anche il cagnolino) della sua amata, Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo, il percorso con Lulù Selassiè nella casa del GF VIP

La coppia più longeva e travolgente del Grande Fratello Vip è certamente quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Fin da subito i due giovani hanno sviluppato una certa sintonia all’interno della casa di Cinecittà: il loro è stato il primo bacio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia il loro rapporto non è stato lineare, specie nella sua prima parte. “Abbiamo saltato la parte della conoscenza” – ha rivelato poche settimane fa Manuel Bortuzzo. E così gli scontri sono stati numerosi: da una parte lei aveva paura di perderlo sentendosi spesso trascurata, d’altra parte lui non riusciva a gestire il suo tempo sentendosi soffocato dalla presenza asfissiante della princess (fake?). Tuttavia, quando tutto sembrava volgere verso un addio i due si sono accorti di essere in realtà agli albori di un amore, destinato ancora a durare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA