Lulù Selassié si riavvicina a Manuel Bortuzzo? / Papà Franco “insinua” il dubbio

Grande fratello vip 6, Lulù Selassié ci riprova con Manuel Bortuzzo?

Hanno appassionato i telespettatori con la loro lovestory vissuta tra alti e bassi al Grande fratello vip 6 e anche dopo la rottura annunciata in una nota all’Ansa da lui, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo tornano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo è un nuovo intervento social del padre del nuotatore 23enne, Franco Bortuzzo, accusato da molti internauti di essere la causa della separazione tra Lulù e Manuel. In più occasioni, Lulù non ha fatto mistero di non sentirsi ben accetta tra i familiari di Manuel e non a caso molti dei suoi fan cominciano a credere che la famiglia Bortuzzo abbia in un certo senso rappresentato un ostacolo nella relazione ormai naufragata, che fino a poche settimane fa legava la principessa etiope all’ex Grande fratello vip, costretto a vivere su una sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria subita per scambio di persona.

FESTA DI LULÙ È POLEMICA, SELVAGGIA ROMA "CON FALSI AMICI"/ Urtis "Guarda tua vita"

Ad alimentare il chiacchiericcio sui Bortuzzo è ora l’intervento social di Franco Bortuzzo registratosi in queste ore, che si apprende una chicca di gossip che appare tenera e alquanto curiosa. Secondo quanto ripreso da Blogtivvù, complice la voglia di rivedere Manuel Bortuzzo, reduce dal suo 24esimo compleanno Lulù Selassié si sarebbe recata con la sua famiglia in un rinomato locale capitolino, dov’è solito recarsi il nuotatore.

Jessica Selassié nella bufera web/ Spunta un video compromettente

E in concomitanza con l’indiscrezione in circolo trapela inoltre che tra le Instagram stories, Franco Bortuzzo potrebbe essersi attivato via social per sbeffeggiare proprio il presunto tentativo della princess di ritrovare il figlio dopo la loro rottura, come riprende Gossip e tv.

La story sibillina dopo la rottura di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Il messaggio sospetto che vorrebbe essere una chiara replica al presunto tentativo di un riavvicinamento a Manuel è “Missione fallita“, con tanto di emoticon a forma di faccina che ride a crepapelle. Che la story sospetta di Franco Bortuzzo sia una frecciatina sferrata pubblicamente a Lulù Selassié? Al riguardo si attende conferma o smentita.

Soleil Sorge: il taglio di capelli è choc, dopo L'isola dei famosi/ Le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA