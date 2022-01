Lulù Selassié sotto accusa/ I concorrenti contro la sua relazione con Manuel Bortuzzo

L’intesa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo qualche momento di crisi iniziale è sempre più profonda e i due trascorrono la maggior parte delle loro giornate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 insieme senza che tra i due ci sia insofferenza, come invece è accaduto durante i primi mesi del reality quando Manuel Bortuzzo incolpava la principessa di essere troppo appiccicosa nei suoi confronti.

Lulù vs Soleil: lite e insulti per il cibo/ “Che cazz* vuoi?”, “Ti devi riprendere!"

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 però alcuni concorrenti non vedono di buon occhio questa coppia soprattutto per via di Lulù. Già Giucas Casella e Katia Ricciarelli hanno accusato la principessa di intossicare Manuel e durante la notte di capodanno Barù, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sono ritornati sull’argomento e hanno espresso le loro opinioni.

Barù ha fumato una canna al GF VIP?/ Sophie e Miriana "confermano" lo scivolone, si apre il canna-gate?

Tutti contro Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié?

Barù ha dichiarato di ritenere Manuel Bortuzzo un puro e di non essere convinto dalla relazione che lui ha con Lulù Selassié, un’affermazione che ha riscontrato l’approvazione di Soleil Sorge e Manila Nazzaro che dopo l’affermazione di Barù si sono limitate ad annuire.

Barù, non contento, è nuovamente tornato ad inviare una frecciatina alla principessa parlando con Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo dell’inizio della relazione tra Manuel e Lulù e l’influencer ha ricordato di come “Inizialmente c’era Lulù che andava dietro a Manuel e lui che non ne voleva sapere”. Manuel ricordando quelle immagini ha ricordato come “Sarò passato come un matto”, ma Barù è intervenuto in sua difesa, attaccando involontariamente Lulù Selassié dicendo: “Nono, te no”.

Katia Ricciarelli gaffe "Manuel? Come la apre ce la fa anche a chiuderla la porta"/ L'ira dell'amico "cafona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA