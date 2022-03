Lulù Selassiè video sorpresa da star internazionale/ Chi è? Da Cardi B e Gué Pequeno…

Una star internazionale al Grande Fratello Vip 6 per Lulù Selassiè. Dopo Cardi B e Gué Pequeno, un’altra stella l’ha notata. In questo caso, ha deciso di inviarle un video messaggio per esprimerle tutto il suo affetto e supporto. A lanciare la notizia è stata Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino 5. La conduttrice, infatti, ha fornito qualche anticipazione in merito alla puntata di questa sera e tra queste ce n’era una che riguardava proprio la principessa.

Federica Panicucci non ha svelato il nome di questa “grande star internazionale“, ma ha ribadito che è “conosciutissima” e ora che ha scoperto Lulù Selassiè ha un debole per lei. A tal punto da aver deciso di fare una sorpresa alla Princess: verrà trasmesso, infatti, un filmato in cui questi personaggio famoso dirà di apprezzarla molto e di fare il tifo per lei. Ma non è finita qui, perché pare che sia indirettamente coinvolto Manuel Bortuzzo.

CHI FARÀ SORPRESA A LULÙ? NOI VI SVELIAMO…

Ad un certo punto nel videomessaggio di tale star internazionale sarà citato proprio il fidanzato di Lulù Selassiè. A Manuel Bortuzzo, infatti, dirà di non essere geloso della sua fidanzata. “Chi è questa star internazionale? Lo scoprirete questa sera“, ha concluso Federica Panicucci, lasciando i telespettatori con la curiosità di scoprire di chi si tratta, chi è questa grande star internazionale. Sui social è subito cominciato il toto nome, ma per sapere con certezza chi c’è dietro questa sorpresa dovete seguire la puntata di oggi del Grande Fratello Vip, penultimo atto di questa edizione che vede appunto protagonista la giovane Selassiè, a meno che non vogliate scoprirlo subito tramite il nostro scoop… Già in finale, può godersi questa puntata, anche se sua sorella è in lizza per un posto in finale e questo non può lasciarla tranquilla. Ma ci sarà questa bella sorpresa a stemperare la tensione che si respira ormai all’interno della Casa del Gf Vip.

