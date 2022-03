Lulù “sfida” Cardi B/ Il sexy twerk a La pupa e il secchione infiamma il web

La pupa e il secchione 2022, Lulù Sélassié regina del twerk dopo il Grande fratello vip 6

Ambiva alla vittoria del Grande fratello vip 6, dove ha invece trionfato la sorella Jessica Sélassié – con un record storico di preferenze espresse per lei dal pubblico al televoto- e ora Lulù Sélassié può segnare la sua rivincita al centro studio, a La pupa e il secchione 2022, in occasione della seconda puntata del format, in onda il 22 marzo 2022. La conduttrice Barbara D’Urso invita la princess che ha fatto capitolare Manuel Bortuzzo nella Casa dei vipponi a coprire il ruolo di special-guest, che può assegnare il bonus di 5 punti come jolly alle votazioni adibite delle coppie concorrenti al format di Italia 1, ciascuna delle quali formata da un pupo o una pupa insieme ad un secchione o una secchiona. Ma non solo. Perché Lulù, al centro studio, viene anche chiamata ad esibirsi sulle note di Cardi B, twerker e popstar di fama mondiale che la ispira da sempre in fatto di stile e tendenze.

La performance di Lulù -più che da princess- la fa apparire come una vera regina del twerk: tra passi seducenti all’insegna del twerking spudorato, in un ouftit rosa confetto paillettato e con tanto di vertiginosi tacchi a spillo, Lulù ha il suo momento di gloria, da vera protagonista a La pupa e il secchione e tra i tre giurati, Federico Fashion Style, Antonella Elia, Soleil Sorge, quest’ultima, ormai sua ex coinquilina nella Casa, approva l’esibizione a colpi di applausi scroscianti.

Lulù dà a tutti una vera lezione da Pupa! #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/QZ4n02TZvO — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 22, 2022

La reazione dell’occhio pubblico al twerk di Lulù Sélassié a La pupa e il secchione show 2022

Oltre alla reazione di consenso di Soleil Sorge, rispetto alla prova di cui si è resa protagonista Lulù Sélassié a La pupa e il secchione 2022, emergono tra i commenti social più disparati che il pubblico rilascia sulla pagina Mediaset Infinity di Twitter, a margine del video della performance del momento. “La nostra cardi B, Lulù”, commenta un utente seguace di Princess Lulù, seguito poi da altri messaggi: “Solo questo sa fare”; “Super eccezionale, bravissima”; “Da pupa a maestra di volgarità, ma beato Manuel”. “Volgari sono questi commenti critici, non di certo Lulù”, commenta infine un altro fedele follower di Lulù.

