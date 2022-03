Lulù vs Baru: “Jessica? Uscirà e ci sarà un buon ad aspettarlo”/ Princess ‘Vendetta’

Sembrano sempre più lontani Jessica e Barù nella casa del Gf Vip 2021 e lo si capisce anche da quanto accaduto nelle ultime ore. Sui Jerù, come viene chiamata la “coppia” dai fan, è intervenuta Lulù Selassié, che ha fatto le veci della sorella, prendendo posizione nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca. Al momento nella dimora più spiata d’Italia, in vista della finalissima sempre più vicina, si sono schierati due gruppi: da una parte gli uomini, Giucas Casella, Davide Silvestri e Barù, e dall’altra le donne, Delia Duran, Lulù, Jessica e Sophie Codegoni.

Non mancano comunque gli screzi, ed è palese, come scrive ilvicodellenews.it, il fastidio di Davide e Barù verso le due sorelle Selassiè. Il nobile in confessionale le ha definite addirittura delle “sudicione”, e parlando assieme agli amici vipponi ha ribadito il concetto di non voler cedere alle avance della Princess, che da mesi gli fa la corte. Nei recenti colloqui si è tornato a parlare anche della famosa capanna che era stata organizzata sabato scorso, e il food blogerg ha spiegato che è stata un’idea degli autori, anche se i dubbi ovviamente rimangono.

LULU’ VS BARU’ PER JESSICA: ORMAI I JERU’ NON ESISTONO PIU’?

Sulla questione, come detto sopra è intervenuta Lulù, che ha preso le difese della sorella, accorgendosi che qualcosa non quadrava. La Principesse già in finale da settimane è sempre stata una di quelle che ha spinto la sorella fra le braccia di Barù, spronandola ad esprimere i suoi sentimenti, e incitandola a provarci, ma alla fine anche lei si è dovuta ricredere, comprendendo chiaramente come il maremanno non abbia alcun interesse per Jessica.

“Quando Jessica uscirà ci sarà un bel bono che la sta aspetta, che le farà conoscere Manu”, le parole di Lulù a Barù, dandogli di fatto un due di picche. Barù ha replicato dicendo che Jessica dovrà essere pronta per questo, e la Princess ha risposto che sua sorella è già bella e quindi pronta all’evenienza.

