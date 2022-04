Lumaca, chi è? Il cantante mascherato 2022/ Giuria in crisi dopo ultima esibizione

Chi è la Lumaca de Il Cantante Mascherato 2022? Le ipotesi

Sta per terminare l’avventura di Lumaca e di tutte le altre maschere a Il Cantante Mascherato 2022. Questa sera, infatti, ogni dubbio verrà sciolto sui concorrenti ancora in gara, così come sulla proclamazione del campione. Andiamo dunque a rivedere quello che è stato il percorso di Lumaca in queste settimane, dopo che nell’ultima puntata, con l’interpretazione di Ciao Ciao, ha mandato in tilt pubblico e giuria.

Infatti se in un primo momento gli esperti si erano convinti che dentro la maschera di Lumaca potesse nascondersi Lino Banfi e sua figlia Rosanna, con il passare del tempo hanno cambiato idea. Spazio ad altre ipotesi, dunque, come quella dei Gemelli di Guidonia e poi di Giancarlo Magalli e sua figlia Michela. L’unica certezza fornita dal concorrente in queste puntate è il fatto di essere una maschera con più personaggi al suo interno.

Il percorso di Lumaca al Il Cantante Mascherato 2022

Abbiamo avuto a che fare con una maschera sicuramente più imprevedibile e misteriosa de Il Cantante Mascherato 2022. Molti indizi sono apparsi contraddittori e fino all’ultimo si è protratto il seguente quesito: chi è davvero Lumaca? Nelle esibizioni non ha mai deluso, mostrandosi eclettica e con un spirito ironico. Ma anche con una sana voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

Oltre al brano de La Rappresentante di Lista, Lumaca ha cantato “La prima cosa bella”, “Mille” con Orietta Berti “Easy lady” con Ivana Spagna, “Felicità”, “Andavo a cento all’ora” e “Non mollare mai” insieme Gigi D’Alessio. Tutte interpretazioni che non hanno fatto altro che alimentare dubbi su dubbi. Stasera, finalmente, li risolveremo una volta per tutte.

