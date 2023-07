Lumaca gigante pericolosa per l’uomo/ Può provocare meningite e “mangiare” le case

La lumaca gigante africana terrorizza alcune regioni del mondo. Si tratta di una delle specie più invasive al mondo: può essere lunga fino a venti centimetri ed è pericolosa per l’uomo e per l’ambiente, essendo in grado di provocare danni all’agricoltura e anche a strutture come case. Inoltre, è pericolosa per l’uomo. Questi animali depongono migliaia di uova alla volta, dunque si riproducono in maniera veloce. Hanno poi il bordo del guscio affilato e sono in grado anche di bucare anche un’auto.

Inoltre, come spiega Msn.com, la corazza della lumaca gigante viene rigenerata velocemente da ghiandole salivare apposite: dunque, se si dovesse rompere, non ci sarebbero problemi. La Lissachatina fulica, ossia la chiocciola gigante, porta con sé un parassita che può causare la meningite. Inoltre, si ciba di qualsiasi cosa: intonaco, vernice, stucco e dunque può “mangiare” le case.

L’animale avvistato in Florida

Esemplari di lumaca gigante sono stati avvistati in Florida e parti della contea sono state messe in quarantena già anche nel 2022. Il Dipartimento dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida ha però spiegato che è illegale “spostare una gigantesca lumaca di terra africana o un articolo regolamentato, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piante, parti di piante, piante nel suolo, terra, rifiuti di giardino, detriti, compost o materiali da costruzione, all’interno, attraverso o dalla zona di quarantena definita senza un accordo di conformità”.

Gli animali, infatti, sono stati spostati dall’uomo in habitat nuovi e sono impreparati a difendersi. Causano inoltre squilibri agli ecosistemi. Queste sono grandi come un pugno di una mano, circa dieci volte in più rispetto alle dimensioni di una normale lumaca e possono divorare velocemente grandi quantità di piante e colture, provocando ingenti danni all’agricoltura. Possono mangiare anche la calce e dunque danneggiare le case.











