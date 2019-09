LUNA FARINA A X FACTOR 13 CON IL PADRE/ E’ polemica: 4 no, lui “pubblico è sovrano!”

Sul palcoscenico delle Auditions di X Factor 13 c’è spazio anche per alcuni ex concorrenti. E’ il caso di Luna Farina, giovane cantante che molti ricorderanno per aver partecipato al talent “Sanremo Young” condotto da Antonella Clerici su Rai1. Questa volta la diciassettenne ha deciso di presentarsi ai provini di XF13 con il padre portando un pezzo che convince in parte i giurati. I coach sono tutti concordi nel votare la giovane cantante. 4 no da parte di Malika Ayane, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel che motivano il loro “no”. La voce dei Subsonica dice: “il vero talento sei tu dice Samuel, non saprei dove inserirvi in un gruppo”, mentre Sfera Ebbasta sottolinea la sua difficoltà: “vi siete presentati come gruppo, questo è importante da tenere in considerazione”. A pensarla uguale è anche Malika Ayane che dice: “essendovi presentato come gruppo, è il gruppo che va votato”. Il padre di Luna a quel punto prende il microfono invitando i giudici a votare l’esibizione della figlia e non la sua. I giudici sono irremovibili nei loro giudizi, ma il pubblico dissente applaudendo la giovane artista con il padre che sottolinea la cosa:: “il pubblico è sovrano”.

Malika Ayane e i coach contro il padre di Luna Farina

Con quattro “no” Luna Farina è automaticamente esclusa dalle Auditions di X Factor, ma a colpire i giudici è stato il comportamento e l’atteggiamento del padre. La prima a sottolinearlo è Malika Ayane che dice: “il padre che prende le difese le fa fare una figuraccia, ci sono genitori che dicono ogni giorno quanto sei brava, quanto sei bella…”. Anche Mara Maionchi è concorde con il pensiero della cantante: “è importnte il ruolo dei genitori nella vita di un’artista, devono stargli lontano, supportarlo, ma stargli lontano”. L’esibizione di Luna Farina anche sui social divide il pubblico c’è chi apprezza le doti canore della ragazza e chi, invece, senza tanti giri di parole su Twitter scrive: “Lei è talmente arrogante e ora si è capito perché. Con un padre uguale non poteva uscire diversamente #xf13 #LunaFarina”.

Chi è Luna Farina? Da Sanremo Young a The voice Kids

Luna Farina ha 17 anni ed è una giovanissima cantante con già diverse partecipazioni nei talent show. Il suo “debutto” televisivo è arrivato con Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici su Rai1. Dopo la partecipazione al talent italiano, Luna si è fatta conoscere ed apprezzare come concorrente di The Voice Kids in Germania dove ha incantato tutti sulle note di “Vivimi” di Laura Pausini. La passione per la musica è nata grazie al madre Francesco con cui si esibita durante le Auditions di X Factor 13.



