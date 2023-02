Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese/ La rivelazione di Belèn Rodriguez: “Mi chiama papà”

Luna Marì, la figlia di Antonino Spinalbese chiama ‘papà’ la mamma Belen Rodriguez

La puntata del Grande Fratello Vip del 23 febbraio potrebbe essere quella dell’addio di Antonino Spinalbese alla Casa. Da settimane ormai il gieffino spera di essere eliminato dal pubblico perché ha un solo e grande desiderio: riabbracciare sua figlia Luna Marì. La piccola, nata durante la relazione con Belèn Rodriguez, è ormai lontana da lui da alcuni mesi, motivo che lo rende sempre più impaziente di uscire.

Proprio di recente è stata la Rodriguez a rivelare un retroscena sulla bambina che tira in ballo anche Antonino. Su Instagram, come riportato da Vanity Fair, rispondendo alle domande curiose dei fan, la conduttrice ha rivelato: “Non c’è verso che mi chiami mamma”. Poi, all’ennesimo ‘papà’ della piccola rivolto a lei, Belèn ha dichiarato: “Sì, lo so che sono papà per te”.

Antonino Spinalbese e le rivelazioni sulla figlia Luna Marì

Sarà sicuramente felice Antonino Spinalbese qualora questa sera venisse eliminato dal Grande Fratello Vip. Il suo primo pensiero sarebbe infatti riabbracciare sua figlia Luna Marì, della quale ha spesso parlato nel corso della sua avventura televisiva.

Di recente Antonino, in una chiacchierata con Attilio Romita, parlando della figlia Luna Marì, ha dichiarato: “Non vorrei una sorellina per Luna Marì, lei già cresce con un fratello. Io sono cresciuto con due sorelle, credo che sia la cosa più bella della vita avere altri fratelli e altre sorelle. Lei è già in compagnia vive sullo stesso tetto con lui, quindi non mi pongo il problema di dire “un giorno sarà sola“.

