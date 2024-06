Luna piena delle fragole 22 giugno 2024/ Il nostro satellite sarà basso nel cielo e di colore arancione

Sta per arrivare la luna piena di giugno, nota anche come Luna delle Fragole per via del suo colore un po’ rosa/rosso… ma che quest’anno sarà diverso. La data da segnarsi in rosso sul calendario è quella di domani, sabato 22 giugno, e precisamente alle ore 01.08 GMT che sono le 03:08 di notte in Italia. Grazie a questo spettacolo naturale potremo ammirare nel cielo il nostro magico satellite completamente illuminato e ovviamente di dimensioni che sembreranno maggiori in quanto appunto piena.

Ma attenzione perchè il plenilunio che porta con se numerose leggende (a cominciare da quella dei lupi mannari), sarà diverso rispetto al solito visto che la luna piena delle fragole di domani, 22 giugno 2024, sorgerà molto bassa all’orizzonte, e apparirà di una colorazione ancora più marcata rispetto al solito, ovvero, di un colore arancione a causa dello spesso strato che si trova appunto vicino all’orizzonte, come ricorda Meteoweb.it.

LUNA PIENA DELLE FRAGOLE 22 GIUGNO 2024: COME SARA’

Restando a questa altezza, o meglio, bassezza, la Luna piena tramonterà prima nella giornata di domani, lasciando quindi gran parte della notte al buio. Insomma, un evento particolarmente significativo per tutti gli amanti degli astri, del cielo e dell’universo, e che siamo certi molti di voi non vorranno perdersi.

Tra l’altro il plenilunio di giugno quest’anno coincide quasi con una data particolare che è quella del solstizio d’estate che è avvenuto di preciso ieri, 20 giugno 2024. Di fatto ieri è stato il giorno con le maggiori ore di luce nel nostro emisfero, di conseguenza da oggi le giornate inizieranno lentamente ad accorciarsi di pochi minuti ogni 24 ore, portandoci fino al prossimo 21 dicembre, quando si verificherà il solstizio di inverno e di contro avremo il giorno con le minori ore di luce.

LUNA PIENA DELLE FRAGOLE 22 GIUGNO 2024: LE IMPLICAZIONI SULL’OROSCOPO

In questo particolare momento del solstizio il sole si trova nel suo punto più alto nel cielo, con la Luna che invece percorre il percorso inverso, e si trova nel punto più in basso. Attenzione infine a tutti gli amanti dell’astrologia, visto che la Luna Piena di domani, 22 giugno, sarà in Capricorno, e sarà il primo dei due pleniluni consecutivi fra Cancro e Capricorno come ricorda Fanpage. La Luna si troverà così al grado 1 del segno del Capricorno, e visto che lo stesso satellite ci impiega 29 giorni per compiere una rivoluzione, la prossima luna piena si troverà sullo stesso asse ma al grado 29, quindi alla fine dei due segni.

I segni zodiacali più coinvolti dalla luna piena in capricorno, sottolinea ancora Fanpage, saranno Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno stesso. Viene inoltre specificato che questa luna perderà la sua delicatezza sensibile e accogliente, una luna consapevole della sua indipendenza e totalità, un mix fra femminile e maschile, padre e madre.











