Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ “Ho paura dell’amore non del resto…”

Domenica 6 giugno 2021 è un giorno che la fidanzata, i genitori e tutte le persone che hanno voluto bene a Michele Merlo non potranno mai dimenticare. E’ passato un mese da quel tragico giorno che ha messo fine alla giovane vita del cantante ed oggi la fidanzata Luna Shirin Rasia, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha ricordato quel terribile giorno rivolgendo un pensiero al fidanzato che, in pochi mesi di vita insieme, le aveva dato davvero tanto. In occasione del primo mese senza Michele Merlo, su Twitter, amici e fans hanno rivolto un pensiero all’ex allievo di Amici la cui scomparsa ha scosso profondamente tutti. Anche la fidanzata Luna, a distanza di un mese dal post con cui aveva dedicato delle dolci parole al fidanzato, ha voluto dedicargli un pensiero.

Luna Shirin Rasia, la fidanzata di Michele Merlo lo ricorda sui social

Il dolore di Luna è ancora grande e un mese dopo avergli detto addio, ha dedicato un pensiero al suo Michele Merlo. Tra le storie, la 21enne ha pubblicato una foto in cui Michele è alla guida scrivendo le seguenti parole. “Ho paura dell’amore non del resto,

ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo anche se fa un sacco male. Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale”. Subito dopo la scomparsa di Michele, Luna aveva pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una serie di foto della loro storia d’amore scrivendo, tra le altre cose, anche un grazpe speciale al ragazzo che le aveva rubato il cuore: “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela”.

