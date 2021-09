Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ “Mi ha salvata, sarà fiero di me”

Luna Shirin Rasia è la fidanzata di Michele Merlo, colei che gli è stata accanto durante gli ultimi momenti di vita. Per Luna, giovanissima, non è facile affrontare il dolore per la morte di Michele, il ragazzo che, come ha spiegato lei stessa, l’ha saltava. Luna e Michele hanno vissuto una storia importante, discreta e che rendeva sereni entrambi. Poi, la vita ha deciso di mettersi contro.

Erano a casa di Luna quando Michele si è sentito male. La corsa in ospedale, i tentativi dei medici di salvarlo e l’addio. A soli 20 anni, Luna si è ritrovato a dover affrontare un dolore enorme. Nel giorno dei funerali del fidanzato, però, nonostante la grande sofferenza, Luna ha voluto rivolgergli alcune parole per ringraziarlo dei giorni trascorsi insieme e per tutti i momenti belli che porterà sempre nel cuore.

Luna Shirin Rasia, la fidanzata di Michele Merlo: la promessa

“L’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai”. Con queste parole, Luna Shirin Rasia ha salutato Michele nel giorno dei funerali.

Poi l’importante promessa: “Ti prometto che andrò avanti e che riuscirò a renderti orgoglioso di me. Grazie, grazie infinitamente mio romantico ribelle, per sempre, la tua Lulu”, aveva concluso dicendo addio al ragazzo che le aveva mostrato la bellezza dell’amore e della vita.

