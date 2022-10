Luna Tota, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Sarà la prima donna a pilotare le Frecce Tricolore?

Chi è Luna Tota: l’aspirante pilota delle frecce concorrente a Il Collegio 7

Luna Tota è una dei nuovi protagonisti del docu-reality “Il Collegio 7“.Quindici anni, originaria di Roma e con un sogno nel cuore: diventare in futuro pilota delle Frecce Tricolore. Se la sua collega Giada è stata definita “la finta principessa” dall’account ufficiale Instagram del programma, Luna apre la presentazione delle backstories definendosi lei stessa una vera e propria principessa di casa. Super coccolata dai suoi genitori che sono ben disposti ad accontentare le sue esigenze, l’accessorio preferito di Giada è infatti una coroncina che indossa saltuariamente, soprattutto quando va a ballare in discoteca per distinguersi nettamente dalle altre ragazze. Capelli biondi lunghissimi e fisico slanciato, Luna è la stella delle discoteche ma non rinuncia al suo sogno di diventare la prima donna a pilotare le Frecce Tricolore.

Ha concluso il suo primo anno presso l’Istituto aeronautico di Roma e la giovane romana si sente pronta ed elettrizzata a provare l’esperienza di guidare caccia militari, o qualsiasi altro veicolo aeromobile le verrà assegnato. L’adrenalina di viaggiare ad alta quota non è stata fermata neanche dall’incidente automobilistico in cui Luna è rimasta coinvolta mentre era alla guida della minicar ricevuta in dono dai genitori per il suo compleanno, episodio che ha raccontato in un video su Tik Tok.

Luna Tota, una ragazza molto forte e sicura di sé

Il carattere sprezzante e deciso, aiuta Luna Tota a costruire un’immagine molto forte e sicura di sé. Sui social registra un seguito di quasi 9.000 follower su Instagram contro gli 11,5 mila su Tik Tok, in cui si riuniscono anche i fan che seguivano la giovane ben prima del suo approdo negli studi televisivi de Il Collegio 7. Attentissima alla sua immagine, Luna ha recentemente mostrato sui social un notevole cambio di look raccogliendo i suoi capelli in un caschetto biondo, così come il suo collega Tommaso Miglietta. Relativamente ai cambiamenti e alle svolte con il passato, Luna ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video in cui afferma “Le cose che ho imparato quest’estate: non bisogna rincorrere nessuno in amore, perché chi ti ama resta e ti accetta per quello che sei. La parola amicizia è una parola troppo importante per abituarla a chiunque. Chi ti ama lotta per te, se ne fotte dell’orgoglio e non ti lascia andare. I ricordi sono la peggiore autodistruzione”.

