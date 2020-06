Lunetta Savino protagonista de Il coraggio di Angela/ Tra commedie e drammi: ”Il mio ideale è il tragicomico”

Pubblicità

Si conclude stasera l’omaggio di Raiuno a Lunetta Savino, attrice protagonista di numerose fiction e miniserie televisive tra cui Felicia Impastato, Il figlio della luna e Il coraggio di Angela, quest’ultima in onda oggi sempre sulla stessa rete. Tre donne fanno da personaggio principale in ciascuna di queste produzioni; tre donne “coraggiose e determinate”, secondo la definizione della loro interprete. Felicia Impastato, Lucia e Silvana Fucito (Angela) hanno in comune anche “il senso della giustizia e dello Stato”, e il fatto di non aver paura di battersi per questo ideale. In un’intervista al Mattino, Lunetta si sofferma in particolare sulla storia della Fucito, che ha avuto modo di incontrare prima delle riprese: “La prima volta sono andata a cena a casa sua: anche allora mi ha stupito la sua calma e la sua solidità. Nel tragitto in macchina eravamo scortate e procedevamo con le sirene spiegate e le palette esposte per passare nel traffico. Per me era una situazione ansiogena, per lei no”.

Lunetta Savino tra commedie e drammi

Silvana Fucito, che ne Il coraggio di Angela si chiama appunto Angela Latella, è un’imprenditrice napoletana presa di mira da un boss della camorra. Di fronte a richieste di pizzo sempre più elevate, la donna non si piega, e contro il parere di tutti decide di denunciare i suoi estorsori. Lunetta Savino è abituata a ruoli del genere: l’avevamo già vista nei panni della madre-coraggio Lucia, che si batteva per dare al figlio tetraplegico una vita normale, e prima ancora in quelli della Impastato, in lotta per far incriminare il mafioso mandante dell’omicidio di Peppino. Se preferisce recitare in commedie o drammi? “Mi piace fare entrambi”, replica l’attrice, “il massimo è oscillare tra i due estremi, come mi è capitato in ‘Mine vaganti’ di Özpetek. Ma il tragicomico riesce bene anche a Virzì: mi piacerebbe lavorare con lui”.

Il lockdown di Lunetta Savino

Su Instagram, durante il lockdown, Lunetta Savino ha proposto una serie di letture per la campagna #oggileggoio. Numerosi i brani che ha selezionato in particolare dalle opere di Elena Ferrante: “I suoi testi”, dice, “sono belli da leggere ad alta voce. Non solo L’amica geniale, ma anche La frantumaglia che racconta il suo pensiero. (…) La Ferrante ha una capacità straordinaria di entrare nelle dinamiche familiari”. Oltre che alla sua cultura, Lunetta è legata agli stessi luoghi di Napoli: “Ci ho vissuto dal ’90 al ’94. Ho osservato, registrato, vissuto l’ambiente popolare della città. A Napoli c’è una densità umana che riscopro ogni volta che ci torno”. E a proposito di ritorni: a metà luglio, coronavirus permettendo, la Savino andrà in scena al teatro greco di Siracusa con Medea. “Ma il futuro per noi attori è davvero incerto”, lamenta, “ci stiamo ancora interrogando sul da farsi”.



