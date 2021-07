L’uomo che non ho mai sposato/ Su Rai 2 il film con Matt Cohen (oggi, 9 luglio 2021)

L’uomo che non ho mai sposato andrà in onda oggi, 9 luglio, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il film è ascrivibile alle pellicole thriller, esso non ha censura perciò è adatto a tutta la famiglia. Il film americano ha visto la sua presentazione sul grande schermo a stelle e strisce nel 2019 mentre da noi è arrivato solamente sul piccolo schermo. Il film diretto da Lane Shefter Bishop vede come attori protagonisti Karissa Lee Staples e Matt Cohen. Sicuramente si tratta di una visione consigliabile a quel tipo di pubblico che non ha grande voglia di impegnarsi in una visione cervellotica ma che vuol passare del tempo di puro intrattenimento con un giusto pizzico di tensione.

L’uomo che non ho mai sposato, la trama del film

Leggiamo ora la trama de L’uomo che non ho mai sposato. Kelsey è una bella donna che però ha un grave incidente in macchina che di fatto la porta quasi alle soglie della morte. Al suo risveglio in ospedale la donna non ricorda alcuni passaggi della sua vita recente, la sua memoria confusa non gli permette infatti di ricordare alcuni episodi temporali. I sanitari la rassicurano ma giorno dopo giorno i suoi vuoti di memoria si fanno più gravi. Accanto a lei, al suo capezzale Kelsey ritrova un bell’uomo, Jason.

Dai primi discorsi tra i due ella capisce che lui dovrebbe essere suo marito. La donna non ricorda però di averlo sposato e questo le porta una comprensibile inquietudine. I modi di fare dell’uomo, molto garbati, la portano a credere alla storia imbastita e alla fine si convince che quanto raccontato corrisponde alla realtà. I due all’uscita dall’ospedale dopo la completa ripresa fisica di Kelsey decidono di dar corso alla luna di miele che a detta dell’uomo avevano pianificato. L’arrivo di Carolyn, un amica di Kelsey, rimette in discussione però tutto. Molti sono i dubbi infatti e alla fine la donna inizierà a indagare per proprio conto, giungendo ad una soluzione del tutto inaspettata.

