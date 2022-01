L’uomo d’acciaio/ Su Italia 1 il film con Henry Cavill nei panni di Clark Kent

L’uomo d’acciaio, film di Italia 1 diretto da Zack Snyder

L’uomo d’acciaio è la proposta prime time di Italia 1 oggi, 23 gennaio 2022, a partire dalle ore 21,20. La regia è curata da Zack Snyder. Henry Cavill nel nostro film è Clark Kent, quindi Superman, un attore inglese che ha mostrato la sua talentuosa arte recitativa in diversi ottimi film come ‘Cappuccetto rosso’, il musical, ‘Il profumo delle campanule’, con Romola Garai, ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, in questo caso di nuovo Superman oramai integrato nelle produzioni ispirate alla DC Comics.

Raccogliendo il ruolo storico che vedeva lo sfortunato Christopher Reeve come uomo volante proveniente dallo spazio, Cavill ha saputo con umiltà mettersi in gioco. Al suo fianco, nel ruolo di Louis Lane, la bella americana Amy Adams, nata a Vicenza in quanto figlia di un militare NATO d’istanza in una base italiana, attrice che ricordiamo per il tenero ‘The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo’ e ‘La guerra di Charlie Wilson.

L’uomo d’acciaio, Superman che fugge da Krypton e…

La storia proposta da ‘L’uomo d’acciaio‘ è la classica vicenda che vede il piccolo Superman fuggire in fasce dal pianeta Krypton in fiamme. Lo scienziato Jor-El, padre del ragazzo, vuole mettere al corrente il pianeta dell’instabilità del nucleo che sta portando alla distruzione Krypton, ma un colpo di stato militare interno compromette la sua azione di divulgazione d’emergenza scientifica.

Il bambino naviga quindi nello spazio sino al pianeta Terra, dove sarà accolto dalla sua nuova famiglia in Kansas, a Smallville e da quel momento la Terra avrà un anonimo ragazzo dalla forza incredibile e il potere di volare pronto a difenderla da qualunque attacco.

Video, il trailer del film “L’uomo d’acciaio”





